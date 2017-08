10 nữ xạ thủ Liên Xô nổi tiếng nhất Thế chiến 2

Tanya Baramzina là một trong những nữ xạ thủ Liên Xô nổi tiếng trong Chiến tranh thế giới 2. Trước khi trở thành nữ xạ thủ xuất chúng, Baramzina là một giáo viên. Nữ xạ thủ Liên Xô này đã chiến đấu tại mặt trận Belorussian và bắn hạ được nhiều kẻ địch. Nadezhda Kolesnikov là nữ xạ thủ nổi tiếng của Liên Xô tác chiến ở mặt trận phía Đông Volkhovsky năm 1943. Trong thời gian làm nhiệm vụ, cô đã tiêu diệt được 19 lính Đức. Nữ xạ thủ Tania Chernova thuộc quân đội Liên Xô gây chú ý với thành tích tiêu diệt được 24 binh sĩ Đức. Do bị thương trong lúc làm nhiệm vụ nên Chernova được đưa đến Tashkent điều trị. Ziba Ganiyeva là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng trước khi gia nhập quân đội Liên Xô và trở thành nữ xạ thủ xuất sắc. Ganiyeva vô cùng dũng cảm khi từng chiến đấu với quân Đức và tiêu diệt được 21 binh sĩ phát xít Đức. Khi tham gia trận chiến ở Moscow, cô bị thương nặng. Với những chiến tích huy hoàng, nữ xạ thủ này được Liên Xô trao tặng những huân chương danh giá. Roza Shanina được báo chí phương Tây đặt cho biệt danh “nỗi khiếp sợ vô hình đối với lính Đức”. Cô gia nhập quân đội năm 1942, trở thành một trong số 2.484 nữ xạ thủ bắn tỉa của Hồng quân Liên Xô trong công cuộc chống chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới 2. 59 binh lính Đức đã chết dưới họng súng của nữ xạ thủ Shanina. Tuy nhiên, ngày 27/1/1945, cô hy sinh sau khi bị thương do trúng đạn pháo của địch. Khi ấy, Shanina mới 20 tuổi. Lubya Makarova là một trong ít nữ xạ thủ sống sót sau Chiến tranh thế giới 2. Trong cuộc chiến đẫm máu trên, nữ xạ thủ của Hồng quân Liên Xô đã tiêu diệt được 84 lính Đức. Klavdiya Kalugina là một trong những người lính trẻ nhất và là xạ thủ trẻ nhất của Liên Xô. Gia nhập quân đội năm 17 tuổi, Kalugina nổi tiếng với thành tích tiêu diệt 257 tên lính phát xít Đức. Nữ xạ thủ xinh đẹp Nina Lobkovskaya của Liên Xô gây chú ý với thành tích bắn chết 89 kẻ địch. Cô cũng là chỉ huy của một đội gồm 100 nữ xạ thủ bắn tỉa của Liên Xô. Nina Pavlovna Petrova hay còn gọi "Mama Nina" là nữ xạ thủ bắn tỉa nổi tiếng được cho là đã tiêu diệt 122 tên lính địch. Sinh năm 1893, Petrova tham gia Chiến tranh thế giới 2 khi 48 tuổi. Do vậy, bà là một trong những nữ xạ thủ bắn tỉa lớn tuổi nhất trong quân đội Liên Xô. Sinh năm 1916, Lyudmila Pavlichenko nổi tiếng thế giới biệt danh "Quý cô Tử thần" với thành tích tiêu diệt 309 lính phát xít Đức. Vào năm 1943, Pavlichenko được trao danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Cô không trở lại tiền tuyến mà dành thời gian huấn luyện cho các lứa xạ thủ bắn tỉa mới.

