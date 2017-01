10 khám phá khảo cổ học nổi tiếng trong lịch sử

Năm 1974, lăng mộ của hoàng đế Tần Thủy Hoàng được phát hiện với hơn 8.000 tượng binh sĩ bằng đất nung, 130 xe ngựa, vũ khí... Tính đến thời điểm hiện nay, các chuyên gia ước tính mới khai quật được 1% diện tích lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Đây là một trong những khám phá khảo cổ học nổi tiếng thế giới. Thành phố “mất tích” Atlantis là một trong những bí ẩn lớn nhất thời đại. Theo Plato, Atlantis thực sự tồn tại và miêu tả nó nằm ở vị trí nào đó ở phía tây Địa Trung Hải. Tuy nhiên, cho đến nay, các chuyên gia khảo cổ học, nhà khoa học vẫn chưa tìm ra vị trí chính xác của thành phố bí ẩn này. Cuộn danh sách bằng đồng - Copper Scroll được một nhà khảo cổ phát hiện ở phía sau Hang động số 3 tại Qumran năm 1952. Đây là cuộn sách cuối cùng trong 15 cuộn được phát hiện trong hang động. Đặc biệt, trong khi các cuộn sách khác được viết trên giấy da hoặc giấy cói, cuộn sách này lại được viết trên kim loại đồng trộn với khoảng 1% thiếc. Hòn đá Rosetta được lấy tên từ khu vực nơi nó được khám phá vào năm 1977. Một người lính Pháp có tên Pierre-François Bouchard đã phát hiện tấm đá này trong chuyến thám hiểm tới Ai Cập của Napoleon. Rosetta khắc chữ Hy Lạp, Demotic và Hieroglyph. Theo các chuyên gia, nó có niên đại vào khoảng năm 196 TCN. Tháng 4/1952, xác ướp người đàn ông Grauballe được phát hiện trong một đầm lầy than bùn ở Jutland, Đan Mạch. Kết quả kiểm tra cho thấy người đàn ông này sống vào khoảng thế kỷ 3 TCN và có thể là nạn nhân trong một nghi thức hiến tế cổ xưa hoặc là nạn nhân của một vụ giết người "rúng động" cách đây 2300 năm. Xác ướp người đàn ông kỳ lạ đã bị rạch từ cổ họng đến tai. Từ năm 1946 - 1956, các chuyên gia khảo cổ đã phát hiện nhiều cuộn giấy ở Biển Chết. Những cuộn giấy này được viết bằng tiếng Aramaic, Hebrew và Hy Lạp. Tuy nhiên, một số được viết trên giấy papyrus. Niên đại của các cuộn giấy này dao động từ năm 150 TCN - năm 70 sau CN. Vào tháng 6/2009, một ngôi mộ tập thể chứa hài cốt không đầu của 54 chiến binh Viking được phát hiện ở Weymouth ở Dorset, Anh. Những bộ hài cốt này được cho là có từ thế kỷ thứ 5 - 10 thời Trung cổ. Kiểm tra cho thấy đa số hài cốt là nam giới từ độ tuổi 18 - 25. Họ được cho là bị hàng hình. Theo Kinh thánh, chiếc hòm giao ước - Ark of the Covenant là vật phẩm do Chúa trời tạo ra. Nó có chiều dài 1,1m với chiều rộng và chiều cao là 0,65m. Chiếc hòm quý giá này được làm bằng gỗ keo, dát vàng nguyên chất cả bên trong lẫn bên ngoài. Báu vật giới khảo cổ này đã biến mất một cách bí ẩn và cho đến nay chưa có bằng chứng xác thực về vị trí hiện tại của chiếc hòm giao ước. Tấm vải liệm thành Turin là một trong những biểu tượng tôn giáo thiêng liêng nhất. Nó được hàng tỷ tín đồ Cơ Đốc giáo coi là tấm vải dùng để liệm xác và lưu giữ hình ảnh Chúa Jesus. Với việc sử dụng công nghệ hiện đại, ảnh âm bản của tấm vải lanh có dáng người đàn ông râu quai nón, người đầy vết tra tấn được cho là Chúa Jesus. Năm 1922, Howard Carter và Lord Carnarvon đã có phát hiện khảo cổ học chấn động thế giới là tìm ra lăng mộ còn gần như nguyên vẹn của pharaoh Tutankhamun. Bên trong lăng mộ có vô số cổ vật giúp các chuyên gia nghiên cứu sâu hơn về cuộc đời vị vua chết trẻ nổi tiếng của Ai Cập cổ đại.

