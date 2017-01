10 cây cảnh nên chưng vào dịp tết để "tiền vào như nước"

Cây đào

Theo phong thủy cây đào có thể trị bách quỷ, là biểu tượng cho sự sinh sôi, phát triển mạnh mẽ. Được xem là tinh hoa của ngũ hành, hoa đào còn là biểu tượng cho nhân duyên, lễ cưới. Năm mới mọi người trưng đào trước nhà mong cầu cho gia đình luôn gặp may mắn, thuận lợi cả năm

Hoa đỗ quyên

Hoa đỗ quyên còn gọi là sơn trà hay mãn sơn hồng là một trong những loại hoa được yêu thích ở nhiều nơi trên thế giới. Theo quan niệm Trung Quốc, cây cảnh này mang ý nghĩa dịu dàng, ôn hòa và nữ tính. Còn ở Pháp hoa đỗ quyên tượng trưng cho sự thành công, vinh quang. Ngày tết người ta hay để một vài chậu đỗ quyên trong nhà với ý nghĩa sung túc, may mắn và tài lộc.

Cây vạn niên

Vạn niên thanh sống lâu năm mà vẫn xanh tốt, mùa đông lá không héo úa nên được coi là loài cây cát tường, sử dụng rộng rãi. Dùng vạn niên thanh trong ngày lễ tết là ngụ ý sung túc tốt đẹp, trong việc hôn nhân là cầu chúc như ý, trong lễ mừng thọ là để chúc sống lâu.

Cây sung

Với mong muốn có sự sung túc, tròn đầy, nhiều nhà mua chậu sung cảnh làm đẹp cho không gian sống.

Cây củ cải đỏ

Cây củ cải đỏ hình tròn tượng trưng cho sự đầy đặn, no đủ. Màu đỏ tượng trưng cho sự ấm áp, may mắn. Vì thế đây là loại cây bạn nên trồng trong nhà của mình, nó không chỉ giúp không gian sống của bạn có thêm sắc màu mà còn mang nhiều điều tốt lành đến cho ngôi nhà của bạn.

Cây quất

Theo quan niệm, quất quýt tượng trưng cho sự may mắn, trù phú, sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn trong tình duyên, dồi dào sức sống, mang lại niềm vui và may mắn cả năm. Do đó, mỗi khi Tết đến xuân về, nhà nhà đều bài trí cây quất với hy vọng mang lại niềm vui và may mắn cả năm cho gia đình.Các cửa hàng, văn phòng đặt cây quất sẽ vượng cát khí, sáng suốt đầu tư, thu nhiều tài lộc.

Cây lộc vừng