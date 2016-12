10 bức ảnh gây chấn động thế giới năm 2016

Vào tháng 1/2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama bật khóc khi nói về việc chính quyền của ông kiểm soát súng đạn. Trong bài phát biểu, Tổng thống Obama nói về vụ xả súng tại trường học nghiêm trọng thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ tại Trường tiểu học Sandy Hook xảy ra năm 2012. "Mỗi khi nghĩ về những đứa trẻ đó, tôi luôn cảm thấy giận dữ", Tổng thống Obama phát biểu. Đây là một trong số những bức ảnh gây chấn động thế giới năm 2016 theo bình chọn của Business Insider. Ông Donald Trump đã đánh bại bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Tạp chí Time đã bầu chọn Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump là Nhân vật của năm. Cuộc nội chiến tại Aleppo - thành phố lớn nhất Syria, xảy ra ác liệt trong năm 2016. Hàng ngàn dân thường đã thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương trong các cuộc chiến kinh hoàng giữa lực lượng chính phủ và phe đối lập. Năm 2016, hình ảnh gây chấn động dư luận thế giới ghi lại khoảnh khắc cậu bé Omran Daqneesh, 5 tuổi, người Syria, ngồi thất thần trên ghế sau của xe cứu thương, người phủ đầy bụi trắng và dường như không biết rằng máu đang chảy bê bết một nửa khuôn mặt mình làm dậy sóng dư luận. Cậu bé Daqneesh là một trong 5 trẻ em bị thương khi vùng Qaterji ở thành phố Aleppo, phía bắc Syria, bị không kích. Hình ảnh nổi tiếng thế giới một phụ nữ Syria phấn kích, vui mừng, cởi bỏ niqab sau khi ngôi làng của cô được giải phóng khỏi sự kiểm soát của Nhà nước Hồi giáo IS. Trước đó, phụ nữ sống dưới sự cai trị của IS buộc phải dùng khăn trùm đầu niqab và mặc trang phục màu đen. Nhiếp ảnh gia Jonathan Bachman đã chụp lại khoảnh khắc nữ y tá Ieshia Evans (28 tuổi) đứng nghiêm trang giữa đường, đối đầu trực tiếp với hai cảnh sát trang bị vũ khí, trước khi bị bắt ngày 9/7/2016. Cô là một trong những người tham gia biểu tình bên ngoài Sở cảnh sát thành phố Baton Rouge, tiểu bang Louisiana, Mỹ, để phản đối vụ cảnh sát bắn chết người đàn ông da màu Alton Sterling. Hình ảnh gây ấn tượng mạnh Nidhi Chaphekar ngồi trên chiếc ghế ở sân bay Brussels với gương mặt hoảng loạn. Chiếc áo màu vàng của Chaphekar rách toạc, lộ cả áo ngực và bụng, chân đi giày chân không, chảy máu. Đây là bức ảnh biểu tượng của vụ khủng bố xảy ra ở Bỉ tháng 3/2016. Tân Thủ tướng Anh Theresa May diện kiến Nữ hoàng Elizabeth tại Cung điện Buckingham vào tháng 7 sau khi bà trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Anh David Cameron. Không lực Một (Air Force One) - chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Barack Obama, bay trên bầu trời thủ đô Havana, Cuba. Usain Bolt - người đàn ông nhanh nhất hành tinh, vượt lên các đối thủ khác trên đường chạy. Vận động viên Usain Bolt đã giành huy chương vàng ở nội dung chạy 100m nam với thời gian 9,81 giây.

