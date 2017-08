10 bức ảnh gây ảnh hưởng nhất mọi thời đại

Nhiếp ảnh gia Nick Út chụp bức “Em bé nalpam” năm 1972 ghi lại khoảnh khắc cô bé Kim Phúc và những đứa trẻ khác đang chạy ra từ một ngôi làng vừa bị Mỹ ném bom nalpam. Với bức ảnh gây chấn động thế giới này, Nick Út đã giành được giải thưởng Pulitzer năm 1973. Đây cũng là một trong những bức ảnh gây ảnh hưởng nhất thế giới mọi thời đại. Bức ảnh kinh điển "Kền kền chờ đợi" của phóng viên ảnh người Nam Phi Kevin Carter được chụp ở miền nam Sudan tháng 3/1993. Nhiếp ảnh gia Charles C. Ebbets gây chú ý với bức ảnh làm "đứng tim" người xem có tên "Lunch atop a Skyscraper" chụp từ năm 1932. Bức ảnh đã ghi lại cảnh ăn trưa vắt vẻo trên tòa nhà chọc trời GE, tại trung tâm Rockefeller Center, New York của 11 công nhân xây dựng. Bức ảnh khiến nhân loại nghẹn lòng chụp khoảnh khắc cậu bé Syria 3 tuổi Aylan Kurdi nằm bất động bên bờ biển năm 2015. Cậu bé Kurdi và mẹ cùng các anh em khác đã rơi xuống biển khi cả gia đình cùng lên thuyền vượt Địa Trung Hải để đến vùng đất mới. Phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong đặt chân lên Mặt trăng năm 1969. Những người Do Thái bao gồm cả phụ nữ và trẻ em giơ tay thể hiện sự đầu hàng ở Warsaw năm 1943. Bức ảnh nổi tiếng "Migrant Mother" (Người mẹ di cư) chụp một phụ nữ có tên Florence Owens Thompson, 32 tuổi với gương mặt in hằn nỗi lo lắng, ưu tư ở một trang trại tạm bợ ở Nipomo, California, Mỹ năm 1936 - thời điểm diễn ra cuộc Đại suy thoái. Bức ảnh gây chấn động dư luận ghi lại khoảnh khắc xảy ra thảm họa khí cầu Hindenburg bốc cháy dữ dội năm 1937. Nhiếp ảnh gia người Mỹ Cindy Sherman nổi tiếng với những bức ảnh chân dung mang đầy tính nghệ thuật. Những bức ảnh của cô được đánh giá cao và có ảnh hưởng lớn đến thế giới. Richard Prince nổi tiếng với bức ảnh chụp chàng cao bồi được bán đấu giá với số tiền 1,2 triệu USD năm 2005. Đây là bức ảnh đương đại được bán với số tiền cao nhất.

Nhiếp ảnh gia Nick Út chụp bức “Em bé nalpam” năm 1972 ghi lại khoảnh khắc cô bé Kim Phúc và những đứa trẻ khác đang chạy ra từ một ngôi làng vừa bị Mỹ ném bom nalpam. Với bức ảnh gây chấn động thế giới này, Nick Út đã giành được giải thưởng Pulitzer năm 1973. Đây cũng là một trong những bức ảnh gây ảnh hưởng nhất thế giới mọi thời đại. Bức ảnh kinh điển "Kền kền chờ đợi" của phóng viên ảnh người Nam Phi Kevin Carter được chụp ở miền nam Sudan tháng 3/1993. Nhiếp ảnh gia Charles C. Ebbets gây chú ý với bức ảnh làm "đứng tim" người xem có tên "Lunch atop a Skyscraper" chụp từ năm 1932. Bức ảnh đã ghi lại cảnh ăn trưa vắt vẻo trên tòa nhà chọc trời GE, tại trung tâm Rockefeller Center, New York của 11 công nhân xây dựng. Bức ảnh khiến nhân loại nghẹn lòng chụp khoảnh khắc cậu bé Syria 3 tuổi Aylan Kurdi nằm bất động bên bờ biển năm 2015. Cậu bé Kurdi và mẹ cùng các anh em khác đã rơi xuống biển khi cả gia đình cùng lên thuyền vượt Địa Trung Hải để đến vùng đất mới. Phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong đặt chân lên Mặt trăng năm 1969. Những người Do Thái bao gồm cả phụ nữ và trẻ em giơ tay thể hiện sự đầu hàng ở Warsaw năm 1943. Bức ảnh nổi tiếng "Migrant Mother" (Người mẹ di cư) chụp một phụ nữ có tên Florence Owens Thompson, 32 tuổi với gương mặt in hằn nỗi lo lắng, ưu tư ở một trang trại tạm bợ ở Nipomo, California, Mỹ năm 1936 - thời điểm diễn ra cuộc Đại suy thoái. Bức ảnh gây chấn động dư luận ghi lại khoảnh khắc xảy ra thảm họa khí cầu Hindenburg bốc cháy dữ dội năm 1937. Nhiếp ảnh gia người Mỹ Cindy Sherman nổi tiếng với những bức ảnh chân dung mang đầy tính nghệ thuật. Những bức ảnh của cô được đánh giá cao và có ảnh hưởng lớn đến thế giới. Richard Prince nổi tiếng với bức ảnh chụp chàng cao bồi được bán đấu giá với số tiền 1,2 triệu USD năm 2005. Đây là bức ảnh đương đại được bán với số tiền cao nhất.