Xuất hiện cột sáng như người ngoài hành tinh đổ bộ ở TQ

Theo trang mạng Sina (Trung Quốc), hiện tượng cột trụ ánh sáng đa sắc này xuất hiện ngày 26/12 trong khoảng thời gian từ 19h30-21h30, khi nhiệt độ ngoài trời xuống mức âm 20 độ C. Thời tiết khô thoáng, không có gió, rất thuận lợi cho công chúng ra ngoài trời quan sát. Nguồn sáng tạo nên hiện tượng đẹp mắt này có thể xuất phát từ Mặt trời, Mặt trăng hoặc ánh đèn đường. Hiện tượng này có thể được quan sát tại nhiều thời điểm trong ngày. Một số người dân địa phương so sánh cảnh tượng đầy màu sắc, bầu trời đêm rải rác những ngôi sao trông giống như “thành phố trong câu chuyện cổ tích. Số khác so sánh hiện tượng này giống như người ngoài hành tinh đổ bộ xuống Trái đất. Tuy vậy, cột sáng thực chất là một hiện tượng quang học xuất hiện trong khí quyển. Hiện tượng xảy ra khi ánh sáng được phản chiếu từ tinh thể băng nhỏ lơ lửng trong không khí theo góc thẳng đứng. Màu sắc và kích thước của cột sáng giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu thông tin về khí quyển và môi trường xung quanh. Nếu cột sáng nhiều màu sắc, chứng tỏ nó được tạo ra bởi ánh sáng nhân tạo, tức là bắt nguồn từ một thành phố. Ngoài ra, độ cao của cột sáng cho thấy vị trí của các tinh thể băng đang ở trên cao hay lơ lửng gần mặt đất. Hiện tượng này chủ yếu xảy ra ở các khu vực thuộc vùng Bắc Cực và Nam Cực do cột sáng chỉ có thể hình thành trong điều kiện không khí lạnh, dày đặc, chủ yếu là các tinh thể băng.

