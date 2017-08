Vì sao móng guốc ngựa chỉ có một ngón?

Khi kích thước ngựa ngày càng lớn, một ngón chân lớn sẽ hữu ích hơn bộ guốc có nhiều móng nhỏ - (Ảnh: NUESTEP).

con ngựa

Trong suốt nhiều năm, câu hỏi vì sao và như thế nào màphát triển như hiện tại luôn là đề tài gây tranh cãi giữa nhiều nhà khoa học.Một nghiên cứu mới đây đã chứng minh được khi kích thước của ngựa trở nên lớn hơn, ngón chân của chúng tiêu biến còn một ngón duy nhất.Lần lại những dấu vết tiến hóa của móng guốc ngựa, các nhà khoa học lần đầu tiên nghiên cứu 13 hóa thạch xương chân ngựa thuộc loài Hyracotherium, có kích thước như loài chó vào khoảng khoảng 50 triệu năm trước. Sau đó họ đem những số liệu này so sánh với những đặc điểm của ngựa hiện đại.Họ phân tích những thông tin như độ dài của xương và các vùng trên cơ thể bằng cách sử dụng kỹ thuật quét 3D. Qua đó, họ có thể biết khả năng chịu lực của xương với những tác động như đè nén hay bẻ cong.Tiếp theo, nhóm nghiên cứu ước tính khối lượng cơ thể của từngvà tính toán mỗi chân chịu áp lực bao nhiêu, rồi suy ra những tác động của các chỉ số này với khả năng chạy nước kiệu hay khả năng bật nhảy của chúng.Trong nghiên cứu, các nhà khoa học lý giải khi kích thước cơ thể tăng, ngón chân giữa của tổ tiên loài ngựa trở nên lớn hơn và vững vàng hơn với khả năng chịu áp lực tốt. Ngược lại, những ngón bên cạnh bắt đầu nhỏ lại và cuối cùng bị tiêu biến.Đây có thể là một trong những lý do khiến ngựa chạy rất nhanh và vững chắc. Từ xa xưa, loài người đã chú ý đến đặc điểm này và sử dụng ngựa như một phương tiện vận chuyển phổ biến.Các nhà khoa học đã ghi nhận kết quả này trên trang Proceedings of the Royal Society B - một tạp chí khoa học về sinh học.Ngày nay, họ ngựa bao gồm những loài phổ biến như ngựa, ngựa vằn, lừa, lừa rừng, la…Cũng theo nhóm nghiên cứu, dù những con ngựa ngày nay chỉ còn lại một guốc duy nhất, nhưng nếu quan sát kỹ, bạn có thể phát hiện dấu vết của những ngón chân bị tiêu biến ngay trên móng guốc của chúng.