Trung Quốc sắp trồng khoai tây, nuôi sâu trên Mặt Trăng?

Theo thông tin từ giới chức Trung Quốc, một hệ sinh thái nhỏ bé trong hộp chứa nặng khoảng 3kg do các nhà khoa học tại Đại học Trùng Khánh tạo ra sẽ được tàu thăm dò Thiên Cung 4 đưa lên Mặt trăng vào năm 2018 tới.

“Hộp chứa sẽ đưa khoai tây, hạt giống cây thuộc họ cải và trứng tằm lên Mặt Trăng. Trứng sẽ nở thành sâu tằm để chúng sản sinh ra carbon dioxite, còn khoai tây và hạt giống sẽ tạo ra oxy qua quá trình quang hợp. Chúng sẽ cùng tạo ra một hệ sinh thái đơn giản trên Mặt Trăng”, báo Bưu điện Trùng Khánh buổi sáng dẫn lời ông Zhang Yuanxun, thành viên nhóm thiết kế cho biết.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tham vọng đưa cây lên trồng trên Mặt Trăng của Trung Quốc sẽ gặp phải nhiều thách thức. Một trong số đó là việc họ phải kiểm soát được nhiệt độ và cung cấp năng lượng đầy đủ để các loài thực vật tồn tại, phát triển.

Tính toán khoa học cho thấy nhiệt độ thích hợp để cây và côn trùng sống sót và sinh trưởng là từ 1-30 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ bề mặt trên Mặt Trăng thường rơi xuống -170 độ C vào ban đêm và lên tới 120 độ C vào ban ngày.

Để giải quyết khó khăn này, hộp chứa sẽ được trang bị một lớp cách nhiệt và các đường ống dẫn sáng để bảo đảm cây và côn trùng bên trong hộp sống được. Thêm vào đó, những quả pin cũng cần được thiết kế đặc biệt và gắn vào hộp đựng nhằm cung cấp năng lượng liên tục cho sinh vật bên trong.

Theo ông Xie Gengxin, thành viên nhóm thiết kế, sứ mệnh mà cơ quan vũ trụ Trung Quốc dự kiến thực hiện nhằm chuẩn bị cho khả năng đưa người lên Mặt trăng sinh sống trong tương lai.

“Chúng tôi sẽ phát trực tiếp quá trình phát triển của cây và côn trùng trên Mặt Trăng để cả thế giới được thấy”, ông Xie khẳng định.