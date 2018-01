Top câu chuyện không gian ấn tượng vừa công bố

Mở đầu là câu chuyện ngoài không gian về một tảng đá dị dạng cùng vết tích hình cái que trên bề mặt sao Hỏa do tàu Curverity Curiosity chụp lại, nghi là một hóa thạch cổ đại. Nguồn ảnh: Space. Đến năm 2020, một công nghệ không gian mới có thể chụp được các hành tinh đá trong hệ sao của Alpha Centauri gần đó cùng các hệ đa sao khác tiềm ẩn trong vũ trụ. Nguồn ảnh: Space. Những hình ảnh mới tiết lộ các bọt khí xuất hiện trên một ngôi sao khổng lồ đỏ trong chòm sao Crane, cho thấy quá trình truyền nhiệt của ngôi sao lạ này lần đầu tiên. Ngôi sao này được biết đến với cái tên Pi1 Grius, và nó có đường kính khoảng 350 lần so với mặt trời. Nguồn ảnh: Space. Những phát hiện mới cho thấy vũ trụ có thể là ngôi nhà chung của nhiều ngôi sao nặng so với những gì mà trước đây giới khoa học nghĩ. Các ngôi sao nặng gấp trăm lần khối lượng của mặt trời là nguồn gốc của nhiều sự kiện vũ trụ ấn tượng, như các hố đen và các vụ nổ lớn, và nếu những ngôi sao nặng này phổ biến hơn, có lẽ chúng cũng đóng một vai trò lớn hơn trong sự tiến hóa của vũ trụ. Nguồn ảnh: Space. Một khi phi hành gia NASA tên là Peggy Whitson đang thu thập mẫu vi sinh vật và sẵn sàng thực hiện các thủ tục phân tích vi khuẩn chưa từng thấy theo hướng dẫn của một nhà vi sinh vật học tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston. Nguồn ảnh: Space. Mời quý độc giả xem video: Chuyện gì xảy ra khi Trái đất quay quanh trục với tốc độ nhanh gấp đôi?

