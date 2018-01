Top 8 bí ẩn "xuyên không" nhiều thế kỷ vẫn không tìm được lời giải

1. Nhẫn đồng hồ Thụy Sĩ trong ngôi mộ cổ triều Minh, Trung Quốc

Năm 2008, một nhóm các nhà khảo cổ phát hiện trong một ngôi mộ bị niêm phong có niên đại 400 tuổi từ triều Minh ở miền Nam Trung Quốc một vật thể bí ẩn. Vật thể này được làm bằng kim loại, nhỏ như một chiếc nhẫn vàng, với một mặt đồng hồ ở trước, dày khoảng 2 mm. Kim đồng hồ đã dừng ở thời điểm 10:06, mặt sau có in từ "Swiss".

Trong nhiều thập kỷ gần đây, từ "Swiss Made" được dùng để chỉ những sản phẩm có nguồn gốc từ Thụy Sĩ, phổ biến là đồng hồ. Vậy nên bí ẩn về chiếc nhẫn đồng hồ trong ngôi mộ này vẫn còn là bí ẩn đánh đố các nhà khoa học.

2. Ngón tay khổng lồ ở Ai Cập

Năm 1988, hình ảnh về ngón tay khổng lồ dài 38 cm được tìm thấy trong một khu mộ cổ ở Ai Cập đã gây bão giới khảo cổ. Nhiều giả thuyết đặt ra xoay quanh sự xuất hiện của người khổng lồ trên Trái Đất, tuy nhiên đến nay các học giả chưa thể chắc chắn điều gì.

Ban đầu, nhiều ý kiến không tin đây là ngón tay cho tới khi chụp X-Quang, họ phát hiện vật thể này có cấu tạo như một ngón tay người thường, có đủ xương, khớp, tàn tích dây chằng, sụn...

Theo các nhà khảo cổ, ngón tay khổng này này thuộc về một người cao khoảng khoảng 5m, nặng 600 - 800kg.

3. Hồn ma trong khách sạn Stanley

Được biết tới là một trong những khách sạn bị ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ, Stanley Hotel tọa lạc ở dãy núi Rocky, Estes Park, bang Colorado. Năm 1909 khách sạn này được khai trương, nhưng nhanh chóng trở thành nơi ám ảnh với nhiều lời đồn thổi xoay quanh những hiện tượng siêu nhiên hay hồn ma.

Lịch sử hình thành của khách sạn này cũng ly kỳ không kém. Người chủ đầu tiên là vợ chồng ông Freelan O. Stanley. Họ đặt chân tới đây vào năm 1903 và khám phá ra phong cảnh yên tĩnh, thoáng đãng ở khu này.

Ông Stanley bị bệnh lao phổi nên họ hy vọng bầu không khí trong lành nơi đây sẽ giúp cho bệnh tình của ông đỡ hơn. Vậy là hai vợ chồng Stanley quyết định xây dựng khách sạn này như một khu nghỉ dưỡng hiện đại. Tuy nhiên, về sau nhân viên và khách du lịch tới đây cho biết hồn ma của hai vợ chồng người chủ vẫn còn quẩn quanh trong khách sạn.

Cách đây vài năm, một khách du lịch còn chụp được bức ảnh được cho là có sự xuất hiện của hồn ma bên trong khách sạn Stanley. Chủ nhân bức hình là Henry Yau, một Giám đốc quan hệ công chúng của Bảo tàng trẻ em ở Houston. Anh đã chụp lại bức ảnh khi tới đây nghỉ dưỡng cùng gia đình. Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, bức ảnh kỳ bí của Yau từng gây bão cộng đồng mạng.

Stanley Hotel cũng là đề tài cho nhiều tác phẩm kinh dị, trong đó có The Shining của nhà văn Stephen King. Năm 1974, Stephen cùng vợ tới khách sạn này nghỉ dưỡng. Ông chia sẻ: "Đi dọc hành lang, tôi thấy chỗ này thật tuyệt, có thể làm nguyên mẫu xây dựng một câu chuyện ma". Năm 1980, cuốn tiểu thuyết lấy ý tưởng từ Stanley Hotel được chuyển thể thành bộ phim kinh dị.

4. Kim tự tháp trên Mặt Trăng

Thợ săn ảnh UFO, Mark Sawalha từng chia sẻ đoạn phim Kim tự tháp trên Mặt Trăng trên Youtube. Hình ảnh xuất hiện trong đoạn video cho thấy một vật thể giống với kim tự tháp ở giữa miệng núi lửa Eudoxus trong một bức ảnh chụp Mặt trăng của của Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt Trăng (LROC) của NASA. Ngoài Mark, nhiều chuyên gia khác cũng tìm thấy các vật thể lạ trên bề mawth Mặt Trăng trong cùng một bức ảnh. Những người tin vào thuyết âm mưu cho rằng chính người ngoài hành tinh đã sáng tạo ra Kim tự tháp, và giúp người Trái Đất xây dựng nên. Bên cạnh đó, nhiều giả thuyết cho rằng hình ảnh đó chỉ là chứng ảo giác - não đánh lừa mắt khi nhìn vật thể có hình dạng tương tự. Đến nay, bí ẩn về Kim tự tháp trên Mặt Trăng vẫn gây tranh cãi. 5. Những quả cầu lửa trên sông Mekong, Thái Lan

Là một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất chưa có lời giải trên thế giới, quả cầu lửa Naga xuất hiện ở đoạn sông Mekong, Thái Lan khoảng mùa thu hằng năm và luôn thu hút đông đảo du khách cũng như người địa phương đến chiêm ngưỡng.

Từ mặt nước, những khối cầu có kích thước bằng quả trứng ngỗng, phát ra thứ ánh sáng rực rỡ đỏ hồng hoặc đỏ thẫm bay vụt lên không trung. Khi ở độ cao nhất định từ 50 - 300m, những quả cầu sáng này mờ dần rồi biến mất trong trời nền trời đêm thăm thẳm.

6. Bức ảnh chụp UFO

Top 8 bí ẩn xuyên không nhiều thế kỷ vẫn không tìm được lời giải-6

Là một trong những bức ảnh chụp vật thể bay không xác định nổi tiếng nhất mọi thời đại, bức ảnh UFO được một nông dân Mỹ chụp tại trang trại ở Minnville, Oregon năm 1950 đến nay vẫn "hack não" giới chuyên gia.

Ở thời điểm bức ảnh gây bão dư luận, một chương trình phát thanh của Mỹ có tên The War of the Worlds (tạm dịch là Cuộc chiến Thế giới) cũng được phát sóng khiến dân tình thêm hoang mang về vật thể lạ trong bức ảnh.

Cho tới thời điểm hiện tại, không chỉ có bức ảnh này mà nhiều người trên thế giới cũng chụp được các vật thể bay kỳ lạ, nhưng giới chuyên gia chưa lên tiếng xác thực bất cứ điều gì về UFO hay người ngoài hành tình.

7. Siêu vật thể dưới đáy biển Baltic

Năm 2011, nhóm thợ lặn Ocean X từ Thụy Điển đã vô tình phát hiện ra một vật thể lớn bằng đá dưới đáy biển Baltic khi đang nghiên cứu xác con tàu chở rượu bị Hải quân Đức đánh chìm trong Thế chiến thứ 1.

Khối vật thể bằng đá này có đường kính 60 m, nằm trên một trụ cột cao 8 m, dày 3-4 m ở độ sâu 80 - 90 trong lòng đại dương. Điều kỳ lạ là khối đá này vô hiệu hóa mọi thiếu bị điện tử trong khoảng 200m quanh đó. Vậy nên, các nhà khoa học đều thất bại trong việc sử dụng thiết bị hỗ trợ để nghiên cứu, thậm chí cả camera hay máy ảnh.

Tới nay, siêu vật thể bí ẩn này vẫn thu hút sự tò mò của giới chuyên gia.

8. Vòng tròn bí ẩn ở Nam Phi