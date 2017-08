Sửng sốt nhận định về số lượng lỗ đen trong thiên hà Milky Way

Nhà nghiên cứu James Bullock thuộc Đại học California, Irvine (UCI) tại Hoa Kỳ công bố rằng thiên hà Milky Way là nơi chứa hơn tận 100 triệu lỗ đen. Nguồn ảnh: Zeenews. Kết luận này đặt ra sau một cuộc thí nghiệm, một cuộc khảo sát vũ trụ đã được tiến hành để tính toán và phân loại các vật thể bí ẩn, tối tăm tồn tại trong thiên hà Milky Way. Nguồn ảnh: Zeenews. Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng, có một lượng lớn các lỗ đen còn sót lại trong Milky Way là kết quả của sự sụp đổ của các ngôi sao khổng lồ từng có khối lượng bằng hoặc hơn khối lượng Mặt Trời. Nguồn ảnh: Zeenews. Manoj Kaplinghat, giáo sư tại UCI cho biết thêm rằng, số lỗ đen trong mỗi thiên hà sẽ phụ thuộc vào kích cỡ của thiên hà đó. Nguồn ảnh: Zeenews. Những thiên hà lớn thường thu hút nhiều ngôi sao kim loại hơn và ngược lại tương tự. Vậy nên, khi lỗ đen hình thành, khối lượng của chúng phụ thuộc rất nhiều vào bản chất của ngôi sao sụp đổ, chết trước đó. Nguồn ảnh: Zeenews.

