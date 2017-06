Rùng rợn những tầng lầu mất tích trong “khách sạn địa ngục”

Theo trang Tripzilla, khách sạn Genting First World Hotel được liệt vào danh sách 8 điểm đến ma quái có thật, hay trang Stuff cũng cho rằng đây là một trong những khách sạn "bị ma ám" ở châu Á. Nhiều hành khách đã thử bấm từng tầng đơn lẻ, tức là bấm từ tầng 19 lên đến tầng 20, sau khi thang mở ra lại bấm lên tầng 22 để so sánh thời gian và phát hiện ra rằng quãng thời gian là như nhau. Vì thế, tầng 21 của tháp 1 không tồn tại.

Thậm chí có khách còn đi thang bộ để kiểm chứng và phát hiện ra điều tương tự, sau biển tầng 20 là tầng 22. Có ý kiến cho rằng, 21 có thể là một con số không may mắn như số 4 của người Trung Quốc hay số 13 của người phương Tây. Khách du lịch lên Genting đa phần để chơi bài nên vấn đề tâm linh, may mắn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, ở tháp số 2 (tower 2) , chuyện này lại không xảy ra, tức là vẫn có tầng 21 như bình thường, nên giả thiết này khó có cơ sở. Có người còn đồn rằng, đó là một cô kỹ nữ bị sát hại, bởi vậy buổi đêm thỉnh thoảng có người nhìn thấy bóng người phụ nữ tóc dài mặc một bộ sườn xám đỏ, người ta đồn rằng cô gái bị bạn trai bỏ, dẫn đến tổn thương và tuyệt vọng, đứng từ ban công khách sạn nhảy lầu tự vẫn.

Rất nhiều khách nam qua đêm tại khách sạn đã phản ánh rằng khi họ ngủ một mình trong phòng thường bị giật mình khi nhìn thấy một người phụ nữ nằm bên cạnh và nhìn mình với ánh mắt giận dữ, hoặc ma nữ đứng ở phía cửa chuyên quấy rầy các đôi nam nữ và có cách thuyết phục các cô gái rằng con trai không đáng tin cậy chút nào… Có lẽ ma nữ ấy muốn lịch sử lặp lại, muốn có kẻ bầu bạn với mình nơi u ám tầng 21. Một hành khách trong đoàn du lịch sinh ngày 14.7, ngẫu nhiên ở phòng 7714, mới 30 tuổi và còn rất khỏe, nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy lại phát hiện ông ta chết không có một dấu vết nào. Một chuyện nữa là một hướng dẫn viên vào ban đêm ngủ một mình trong phòng, sau đó bị đánh thức bởi một khuôn mặt với mái tóc rối bời đang nằm trên giường, khuôn mặt đẫm máu nhìn thẳng vào anh ta. Nhân viên đó đã bị suy nhược thần kinh, sợ hãi và phát điên. Từ đó trở đi, không một hướng dẫn viên nào dám ngủ một mình tại khách sạn nữa. Năm 2013 một đoàn chương trình khám phá du lịch từ Đài Loan đến đây để quyết tìm ra bí mật của Genting First World Hotel. Nhiệm vụ của họ là tiến vào sòng bạc tìm ra phong thủy đã khiến nhiều người vào đều bị thua và bí mật của tầng lầu mất tích. Ngoài dự đoán, họ phát hiện trong thang máy cũng không có nút ấn tầng 7. Qua nhiều lần điều tra, họ vẫn không tìm thấy được tung tích của tầng số 7. Cho đến khi nhận được sự chia sẻ của một nhân viên bí mật trong khách sạn, cuối cùng đoàn Đài Loan đã tìm thấy những điều bí ẩn từ tầng 7 của khách sạn: tầng 7 vốn không phải ở trên tầng thứ 6 và dưới tầng 8 mà nằm ở tầng G, và họ cũng thành công khi ghi hình được một số hình ảnh khó tin ở đây.

Theo trang Tripzilla, khách sạn Genting First World Hotel được liệt vào danh sách 8 điểm đến ma quái có thật, hay trang Stuff cũng cho rằng đây là một trong những khách sạn "bị ma ám" ở châu Á. Nhiều hành khách đã thử bấm từng tầng đơn lẻ, tức là bấm từ tầng 19 lên đến tầng 20, sau khi thang mở ra lại bấm lên tầng 22 để so sánh thời gian và phát hiện ra rằng quãng thời gian là như nhau. Vì thế, tầng 21 của tháp 1 không tồn tại.

Thậm chí có khách còn đi thang bộ để kiểm chứng và phát hiện ra điều tương tự, sau biển tầng 20 là tầng 22. Có ý kiến cho rằng, 21 có thể là một con số không may mắn như số 4 của người Trung Quốc hay số 13 của người phương Tây. Khách du lịch lên Genting đa phần để chơi bài nên vấn đề tâm linh, may mắn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, ở tháp số 2 (tower 2) , chuyện này lại không xảy ra, tức là vẫn có tầng 21 như bình thường, nên giả thiết này khó có cơ sở. Có người còn đồn rằng, đó là một cô kỹ nữ bị sát hại, bởi vậy buổi đêm thỉnh thoảng có người nhìn thấy bóng người phụ nữ tóc dài mặc một bộ sườn xám đỏ, người ta đồn rằng cô gái bị bạn trai bỏ, dẫn đến tổn thương và tuyệt vọng, đứng từ ban công khách sạn nhảy lầu tự vẫn.

Rất nhiều khách nam qua đêm tại khách sạn đã phản ánh rằng khi họ ngủ một mình trong phòng thường bị giật mình khi nhìn thấy một người phụ nữ nằm bên cạnh và nhìn mình với ánh mắt giận dữ, hoặc ma nữ đứng ở phía cửa chuyên quấy rầy các đôi nam nữ và có cách thuyết phục các cô gái rằng con trai không đáng tin cậy chút nào… Có lẽ ma nữ ấy muốn lịch sử lặp lại, muốn có kẻ bầu bạn với mình nơi u ám tầng 21. Một hành khách trong đoàn du lịch sinh ngày 14.7, ngẫu nhiên ở phòng 7714, mới 30 tuổi và còn rất khỏe, nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy lại phát hiện ông ta chết không có một dấu vết nào. Một chuyện nữa là một hướng dẫn viên vào ban đêm ngủ một mình trong phòng, sau đó bị đánh thức bởi một khuôn mặt với mái tóc rối bời đang nằm trên giường, khuôn mặt đẫm máu nhìn thẳng vào anh ta. Nhân viên đó đã bị suy nhược thần kinh, sợ hãi và phát điên. Từ đó trở đi, không một hướng dẫn viên nào dám ngủ một mình tại khách sạn nữa. Năm 2013 một đoàn chương trình khám phá du lịch từ Đài Loan đến đây để quyết tìm ra bí mật của Genting First World Hotel. Nhiệm vụ của họ là tiến vào sòng bạc tìm ra phong thủy đã khiến nhiều người vào đều bị thua và bí mật của tầng lầu mất tích. Ngoài dự đoán, họ phát hiện trong thang máy cũng không có nút ấn tầng 7. Qua nhiều lần điều tra, họ vẫn không tìm thấy được tung tích của tầng số 7. Cho đến khi nhận được sự chia sẻ của một nhân viên bí mật trong khách sạn, cuối cùng đoàn Đài Loan đã tìm thấy những điều bí ẩn từ tầng 7 của khách sạn: tầng 7 vốn không phải ở trên tầng thứ 6 và dưới tầng 8 mà nằm ở tầng G, và họ cũng thành công khi ghi hình được một số hình ảnh khó tin ở đây.