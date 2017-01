Rợn tóc gáy với nọc độc loài hoa đẹp khó tả

Hoa bao tay chồn (Foxglove) hay còn gọi là mao địa hoàng, tên khoa học là Digitalis purpurea, là một loài thực vật có hoa trong họ Mã đề. Hoa nở thành từng chùm, có màu tím hồng rất nổi bật. Vào mùa đông, cây Foxglove phát triển lớn, có lông, vẫn xanh. Đến mùa hè, cây mọc cao lên và trổ hoa, những chùm hoa hình trái chuông màu tím hồng, có những chấm nhỏ bên trong mỗi cái hoa. Sở hữu vẻ đẹp ấn tượng nhưng độc tính của loài hoa này cực cao. Theo nghiên cứu,tất cả bộ phận của cây đều độc hại (bao gồm cả hạt và rễ cây). Trong cây Foxglove người ta tìm thấy có chứa glycosid tim trong đó đặc biệt nguy hiểm là loại glycosid tim có tên gọi là digoxin. Tên khoa học digitalis của loài cây này cũng được đặt theo tên của độc tố mạnh nhất nó sở hữu. Khi trúng độc của Foxglove, nạn nhân có những triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy, chảy nước dãi, nhịp tim bất thường, tim

loạn nhịp, suy nhược, suy sụp, giãn đồng tử, run, co giật và thậm chí tử vong. Bởi độc tính mạnh mẽ của mình là loài cây đáng sợ này còn có tên là tiếng chuông tử thần hay chiếc găng tay của phù thủy. Ngay cả khi được sấy khô, độc tính của Foxglove cũng không hề giảm sút, đáng nói là động vật ăn cỏ cũng không thể tiêu trừ được chất độc của loài cây này. Tuy độc hại như vậy nhưng nếu được sử dụng đúng cách, Foxglove cứu được nhiều người bị bệnh tim. Hoạt chất có trong loài cây kỳ lạ này được dùng để tăng sự co bóp của tim, kiểm soát nhịp tim, kiểm soát rung tâm nhĩ cho các bệnh nhân giảm chức năng tâm thu. Foxglove có nguồn gốc từ miền Tây và Tây Nam châu Âu, Tây và Trung Á, Úc, Tây Bắc châu Phi nhưng hiện được gây giống ở nhiều quốc gia khác nhau do vẻ đẹp khó cưỡng. Foxglove phát triển mạnh ở những vùng đất nhiều axit và thường được tìm thấy ở các vùng mà mặt đất đã bị xáo trộn như rừng vừa bị khai thác hoặc nơi mà các thảm thực vật đã bị đốt cháy.

