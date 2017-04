Phát hiện đĩa khổng lồ nghi UFO trên khí quyển Mặt trời

Vật thể nghi UFO được phát hiện vào ngày 2/4/2017 do vệ tinh SOHO của NASA phát hiện. Nguồn ảnh: ufosightingsdaily. Theo đó, ngay tại khu vực gần bề mặt Mặt trời xuất hiện một vật thể lơ lửng kỳ lạ. Nguồn ảnh: ufosightingsdaily. Khi phóng to bức ảnh, có thể thấy, đó là một khối vật thể hình đĩa kỳ lạ với một vòng tròn ở giữa đỉnh với một bóng hình chữ nhật. Nguồn ảnh: ufosightingsdaily. Nhiều người cho rằng nó có thể là một UFO và nó đang làm nhiệm vụ do thám Mặt trời. Nguồn ảnh: ufosightingsdaily.

