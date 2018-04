Phàn nàn có muỗi, hành khách bị tống cổ khỏi máy bay

Sự việc xảy ra khi bác sĩ phẫu thuật tim Saurabh Rai lên chuyến bay mang số hiệu 6E-541 của hãng IndiGo từ Lucknow tới Bengaluru, Ấn Độ phàn nàn về việc cabin máy bay có nhiều muỗi.

Bác sĩ phẫu thuật tim Saurabh Rai rát tức giận vì bị cư xử thô lỗ và đuổi khỏi máy bay sau khi phàn nàn trên cabin có muỗi. Ảnh: CEN Tuy nhiên sự việc lên tới cao trào khi bác sĩ Rai bị yêu cầu buộc phải rời khỏi máy bay và quay trở lại phòng chờ tại sân bay Lucknow.



Trong đoạn video bác sĩ Rai tự quay tại phòng chờ, ông đã tỏ ra rất tức giận và cáo buộc phi hành đoàn “đối xử thô bạo ” với ông.

Ông nói: “Các nhân viên gọi tôi là kẻ khủng bố. Họ đe dọa tôi với những hậu quả nghiêm trọng và bắt ép tôi viết thư xin lỗi. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không viết vì tôi chẳng làm điều gì sai cả. Họ ngược đãi tôi. Tôi phải sắp xếp một chuyến bay khác đến Bengaluru sau rất nhiều khó khăn”.

Tuy nhiên, IndiGo - hãng hàng không lớn nhất tại Ấn Độ đã phủ nhận những tuyên bố nói rằng ông Rai đã bị đuổi khỏi máy bay vì “hành vi không hay” của ông.

Tiếp viên trên chuyến bay cho biết, ông Rai đã giận dữ phàn nàn về vấn đề có muỗi trên máy bay và ngay lập tức đe họa các thành viên trong phi hành đoàn trước khi họ kịp xử lý những con muỗi.

Các tiếp viên buộc tội ông Rai còn cố tình xúi giục các hành khách khác phá hoại máy bay, nói những từ như “không tặc”.

Hiện tại, nam hành khách đang rất giận dữ với những lời cáo buộc từ các quan chức của hãng hàng không giá rẻ tại Ấn Độ khi cho rằng ông là “một tên khủng bố”.

Đại diện hãng hàng không cho biết: “Những hành động và ngôn ngữ đe dọa như vậy trên máy bay là không thể chấp nhận được. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho chuyến bay, phi hành đoàn đã thông báo cho phi công trưởng và buộc ông Rai phải rời khỏi máy bay”.

“Sự hài lòng của khách hàng là cốt lõi cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Tuy nhiên, sự an toàn và an ninh của hành khách cũng như các tiếp viên mới là mối quan tâm chính. Do đó, chúng tôi sẽ có các biện pháp cứng rắn để giải quyết mọi hành động không nghiêm túc, đe dọa sự an toàn của chuyến bay”.

Một tình huống tương tự từng xảy ra với hãng hàng không Jet Airways. Video được chia sẻ cho thấy các hành khách trên một cabin tại sân bay Lucknow ra sức đuổi muỗi. Nhiều hành khách khiếp sợ loài muỗi vì chúng mang theo ký sinh trùng sốt rét - giết chết hơn 24.000 người một năm trên khắp Ấn Độ.