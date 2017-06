Những vụ án bí ẩn mãi mãi chưa được bật mí

Vụ án mạng Tamam Shud



Được xem là một trong những vụ án bí ẩn nhất của nước Úc, vào tháng 12/1948, một người đàn ông không xác định được danh tính được tìm thấy đã chết ở bãi biển Somerton, vùng Adelaide, Australia. Khi nhà điều tra kiểm tra người của ông ta thì thấy giấu trong quần là một cái túi đựng một mảnh giấy có ghi dòng chữ: “Tamam Shud”. Các từ này đã được dịch là “hoàn thành” hoặc “đã kết thúc” dựa trên các trích đoạn được tìm thấy trong trang cuối tập thơ Rubaiyat của Omar Khayyam. Nhưng bí ẩn hơn nữa là người ta lại tìm thấy một bản copy của tập thơ Rubaiyat chứa một đoạn mã được viết nguệch ngoạc của người đàn ông kia và có thể được coi là để giải mã chính cái chết bí ẩn của mình. Đến nay, mặc dù rất nhiều cuộc điều tra và đồn đoán để cố gắng xác minh danh tính của người đàn ông xấu số nhưng tất cả đều vẫn được bao phủ trong bức màn bí mật. Và người đàn ông này vẫn chỉ được gọi bằng cái tên là The Somerton Man. Những bức thư của sát nhân Zodiac Trong những năm 1960 và 1970, một tên tội phạm cực kỳ tàn bạo đã lộng hành và giết chết đến hơn 30 người bằng những thủ đoạn cực kỳ man rợ ở khu vực Vịnh San Francisco, nước Mỹ. Hắn được gọi là sát nhân Zodiac (Cung hoàng đạo) vì mỗi khi thực hiện một vụ giết người hắn lại để lại một bức thư kỳ dị để lại ký hiệu một ngôi sao với hình chữ thập chồng lên một hình tròn cho cảnh sát và báo chí. Trong các bức thư hắn kể lại tỉ mỉ quá trình gây án của mình cùng một đoạn mật mã khó hiểu. Kèm trong các bức thư là một lời thách thứ gửi đến mọi cư dân trong vùng gây hoang mang và hoảng sợ tột cùng rằng: “Hãy cẩn thận. Ta sẽ đi theo để rình mò các cô gái của các ngươi ngay bây giờ.” Hắn cũng gợi ý rằng chỉ cần cảnh sát giải mã được những bức thư này sẽ tìm ra thân phận thực sự của hắn. Tuy nhiên cho đến nay, những bức thư của hắn bất chấp mọi nỗ lực giải mã của cảnh sát vẫn nằm trong bí ẩn và chưa bao giờ được giải mã. Còn sát thủ Zodiac vẫn là kẻ sát nhân tàn bạo không thể bị bắt trong lịch sử nước Mỹ. Vụ án Black Dahlia Black Dahlia hay Thược Dược Đen là biệt danh của một người phụ nữ có tên là Elizabeth Short cũng là nạn nhân của một vụ giết người công khai năm 1947 trong công viên Leinmert, Los Angeles, Mỹ. Khi 22 tuổi, cô đã bị sát hại một cách dã man bằng cách bị chặt đứt nửa thân người tại eo và bị móc mắt. Kinh khủng hơn nữa, miệng cô còn bị rạch một đường dài từ khóe miệng đến lỗ tai! Thậm chí người cô còn không còn một giọt máu do tên sát nhân ác độc này đã mang thi thể đi rửa đến nỗi người đầu tiên phát hiện ra thi thể của cô còn nghĩ đó là một con ma nơ canh! Cảnh sát khi đó đã mở nhiều cuộc điều tra hòng tìm ra kẻ sát nhân máu lạnh. Nhưng ngoài nguyên nhân cái chết được xác định là do xuất huyết trầm trọng từ một vết cắt sâu trên da và do bị đánh liên tục vào đầu và mặt họ không tìm thấy manh mối nào khả dĩ để lần ra hung thủ nữa. Nhưng một điều lạ là nhiều năm nay có hơn 50 người kể cả nam giới và nữ giới thú nhận chính họ là kẻ đã gây ra tội ác, thậm chí cảnh sát còn nhận được rất nhiều thông tin về vụ án. Thế nhưng rốt cục tên sát nhân thực sự vẫn chưa được xác định cho đến nay. Cái chết bí ẩn của Thủ tướng Ấn Độ Lal Bahadur Shastri

Không chỉ có người bình thường, nhiều yếu nhân cũng có cái chết bí ẩn chưa thể giải thích. Một trong số đó là trường hợp của Lal Bahadur Shastri - một trong những Thủ tướng nổi tiếng nhất của Ấn Độ.

Vào ngày 11/1/1966, ông đã lên đường đến Taohkent, nay là thủ đô của Uzbekistan và là một trong những thành phố cổ nhất ở Trung Á, nhằm mục đích ký hiệp ước hòa bình với Tổng thống Pakistan khi đó là Mohammad Ayub Khan. Hiệp ước này đã chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh năm 1965 giữa Ấn Độ và Pakistan, buộc cả hai bên phải phải rút quân về vùng biên giới như thời trước chiến tranh. Sau khi tham dự tiệc chiêu đãi, và trở về nơi ở khỏe mạnh thì 2 giờ sáng hôm đó vị Thủ tướng đột ngột qua đời sau một cơn ho và bất tỉnh và được cho là do bệnh tim mà các bác sĩ riêng cũng phải bó tay. Vợ và hai con trai của con ông đều tin là ông đã bị đầu độc, họ từng tiết lộ khi đó ông bị thâm tím ở ngực, bụng và lưng.

Mãi cho đến nay, nguyên nhân thực sự gây ra cái chết cho ông, ai làm và vì sao vẫn còn là bí mật quốc gia. Vì nhiều lý do sợ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao, gây chia rẽ giữa các quốc gia nên câu trả lời dường như đã mãi mãi theo ông vào trong mộ sâu.

Sát nhân Jack The Ripper

Jack The Ripper đã từng một thời là nỗi ám ảnh tại các vùng lao động nghèo khó quanh khu vực Whitechapel ở phía đông thành phố London, nước Anh vào những năm 1888. Đây là tên của một tên sát thủ được cho là có liên quan đến 11 vụ giết người hàng loạt. Nạn nhân của hắn đa phần là những cô gái làm nghề mại dâm ở các khu ổ chuột và họ đều có một cái chết rất thê thảm. Đa phần các nạn nhân đều bị cắt cổ họng và phần bụng dưới bị đâm nát. Jack The Ripper cũng thường lấy đi vài cơ quan nội tạng của nạn nhân nên hắn cũng được nghi ngờ là người có kiến thức phẫu thuật. Ngoài ra cũng chẳng còn manh mối nào về hắn.

Mặc cho bao nhiêu lời đồn đoán tuy nhiên đến nay, hung thủ thực sự là ai vẫn chưa bao giờ được xác định. Ngay cả cái tên Jack The Ripper cũng chỉ xuất phát từ một bức thư do một kẻ tự xưng mình là hung thủ và được báo chí truyền thông phổ biến rộng rãi cho quần chúng nhân dân. Và nói gì thì nói, đến nay cái tên đáng sợ Jack The Ripper vẫn còn lưu truyền mãi như “Sát nhân hàng loạt bí ẩn nhất trong lịch sử tội phạm”, tạo cảm hứng cho nhiều chương trình truyền hình và phim ảnh, tiểu thuyết hư cấu.