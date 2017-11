Một trong những thuyết âm mưu ly kỳ về Mặt trăng có liên quan đến người ngoài hành tinh. Cụ thể, những người ủng hộ thuyết âm mưu cho rằng, Mặt trăng là cấu trúc nhân tạo, do ngoài ngoài hành tinh sử dụng công nghệ tiên tiến xây dựng nên. Sau khi được người ngoài hành tinh xây dựng, Mặt trăng được đưa vào quỹ đạo để quan sát, thu thập thông tin về Trái đất, cuộc sống của con người... Ly kỳ hơn nữa, một số thuyết âm mưu cho rằng, Mặt trăng là giả, không hề tồn tại. Những người này tin rằng, Mặt trăng chỉ là ảnh ảo ba chiều được chiếu lên bầu trời bởi sự dàn dựng của chính phủ các nước trên thế giới. Thậm chí, có giả thuyết nhận định Mặt trăng thực chất là một quả bóng khổng lồ được bơm căng với khí heli và được điều khiển bởi các cánh buồm và bánh lái. Do vậy, con người sẽ nhìn thấy Mặt trăng di chuyển từ từ trên bầu trời vào mỗi đêm. Một số người ủng hộ thuyết âm mưu cuộc đổ bộ của các phi hành gia Mỹ lên Mặt trăng năm 1969 cũng là giả. Theo họ, con người chưa từng đặt chân lên Mặt trăng. Những người tin vào thuyết âm mưu này cho rằng, bằng chứng rõ ràng nhất là việc Mặt trăng vốn không có bầu khí quyển nhưng các hình chụp của các phi hành gia Mỹ năm 1969 cho thấy là cờ Mỹ cắm trên Mặt trăng đang bay phần phật như do gió thổi. Một thuyết âm mưu cổ xưa khác còn tuyên bố con người sẽ hóa sói mỗi khi trăng tròn. Những người này tin rằng, trăng tròn ảnh hưởng đến hành vi của con người.

