Những sự thật bất ngờ về NASA mà chẳng ai ngờ tới

NASA từng có một cuộc nổi loạn trong không gian.

Chính lịch trình khắt khe, khối lượng công việc nặng nề, và sự căng thẳng của công việc đã làm ảnh hưởng đến các phi hành gia. Vậy nên, vào năm 1974, khi phi hành đoàn Skylab 4 dành 84 ngày trong không gian, khoảng thời gian dài nhất cho đến thời điểm đó, ba phi hành gia đã đình công và tổ chức các cuộc nổi dậy đầu tiên (và duy nhất) trong không gian. Nguồn ảnh: listverse. Tuyển chuyên gia chuyên ngửi các đồ vật sẽ gửi vào không gian.

George Aldrich là chuyên gia hóa học thuộc Phòng thí nghiệm Phân rã và Phân tử Mô tơ của Cơ sở Kiểm tra Sát Trắng ở New Mexico. Ông được NASA tuyển dụng với nhiệm vụ ngửi, kiểm định các mùi khó chịu từ các thứ lạ mà NASA có kế hoạch gửi vào không gian. Nguồn ảnh: listverse. NASA từng bị phạt vì xả rác.

Năm 1979, NASA đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông khi Skylab, trạm không gian đầu tiên của Mỹ bất ngờ rơi. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, Skylab đã thực hiện gần 35.000 quỹ đạo quanh hành tinh Trái đất sau đó mới tan rã. Tên lửa của trạm đã rơi xuống biển Ấn Độ Dương, một ít bộ phận còn lại của trạm đã rơi xuống Tây Úc. Dù không ai bị thương nhưng cơ quan Esperance, Úc đã phạt NASA 400 USD thời điểm đó vì tội xả rác. Nguồn ảnh: listverse. Phi hành gia NASA yêu cầu được huấn luyện sống sót ở vùng hoang dã.

Một phi hành gia tên là Mercury Seven thuộc NASA tại căn cứ không quân ở Nevada và Panama vào đầu năm 1960 đã yêu cầu NASA huấn luyện cho ông về kỹ năng sống sót ở vùng hoang dã như sa mạc, rừng rậm. Và đây là cách sống sót nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra buộc ông phải thoát thân. Ngày nay, không một phi hành gia nào yêu cầu quyền này, tất cả mọi thứ họ phải tự tìm hiểu, học lấy trước khi ứng tuyển vào NASA. Nguồn ảnh: listverse. NASA thiết kế bộ đồ bơi hoàn hảo.

Năm 2004, NASA hợp tác với hãng sản xuất quần áo bơi Speedo USA để giúp thiết kế một bộ đồ bơi mới với sức cản giảm đáng kể. Tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, vận động viên mặc chiếc LZR Racer đã phá vỡ 23 kỷ lục thế giới. Hoàn toàn 98 phần trăm những người bơi lội giành huy chương đã mặc bộ áo tắm do NASA thiết kế. Nguồn ảnh: listverse.

