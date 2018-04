Những phát hiện khoa học gây sốc về phụ nữ ít ai biết

Phụ nữ nhìn thấy nhiều màu sắc hơn. Bạn có bao giờ tranh luận với bạn gái qua bức màn trắng mà cô ấy cho là màu vỏ trứng hoặc màu kem? Đó là do phụ nữ nhìn thấy có khoảng 20% sự khác biệt về màu sắc và hình dạng. Cơ thể người phụ nữ có tính kháng rượu thấp. Rượu thậm chí còn nguy hiểm hơn đối với phụ nữ vì họ dễ bị bệnh gan như viêm gan và có nguy cơ tử vong do xơ gan. Cũng có nhiều khả năng phụ nữ sẽ bị tổn thương não do rượu như mất chức năng tâm thần và giảm kích thước não. Một phụ nữ trung bình sẽ ăn 4 lb (1,8 kg) son môi trong cuộc đời. Tất nhiên, đối với một số phụ nữ, con số này quá lớn (hoặc không đủ lớn), vì vậy đó là mức trung bình - nó thay đổi theo quốc gia và nền văn hoá. Họ ghét chấp nhận rủi ro. Lý do là một phần não bộ cân nhắc các lựa chọn khi đưa ra quyết định của phụ nữ lớn hơn ở nam giới. Một số cho rằng đó là cách tiến hóa để phụ nữ chăm sóc tốt hơn cho gia đình. Họ có thể làm cho người đàn ông của họ béo lên. Đáng ngạc nhiên, rất nhiều người đàn ông trong các mối quan hệ lâu dài đang trở nên béo hơn, và đó là do sự chăm sóc của người phụ nữ. Họ có một chế độ "chăm sóc" mà kết quả là đối tác ăn quá nhiều (với ý định có một "chiến binh" mạnh mẽ). Ngoài ra còn có ý định vô thức là làm cho người đàn ông ít hấp dẫn hơn đối với các phụ nữ khác. Các tế bào trong não có mật độ cao. Trung bình, bộ não phụ nữ nhỏ hơn nam giới 9%. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến khả năng nhận thức vì số lượng tế bào là như nhau và chúng có mật độ cao. Họ là những anh hùng vô danh của những phát minh. Mary Anderson đã phát minh ra chiếc gạt nước kính chắn gió vào năm 1903. Ngoài ra, phụ nữ trong những năm qua đã được cấp bằng sáng chế: tã lót dùng một lần, túi giấy, kính không phản xạ, thùng rác chân không, máy rửa chén, và nhiều phát minh khác. Đọc vị gương mặt. Phụ nữ làm tốt hơn việc đọc vị gương mặt, cử chỉ và giọng nói, khiến họ trở thành những người đối thoại tốt. Phụ nữ sống lâu. Đôi khi sự khác biệt về thời gian sống giữa nam giới và phụ nữ có thể kéo dài đến một thập niên, trung bình ít nhất 2-3 năm trên toàn thế giới. Và điều này không chỉ đúng đối với con người. Những con đười ươi và tinh tinh cái cũng sống lâu hơn những con đực.

Phụ nữ nhìn thấy nhiều màu sắc hơn. Bạn có bao giờ tranh luận với bạn gái qua bức màn trắng mà cô ấy cho là màu vỏ trứng hoặc màu kem? Đó là do phụ nữ nhìn thấy có khoảng 20% sự khác biệt về màu sắc và hình dạng. Cơ thể người phụ nữ có tính kháng rượu thấp. Rượu thậm chí còn nguy hiểm hơn đối với phụ nữ vì họ dễ bị bệnh gan như viêm gan và có nguy cơ tử vong do xơ gan. Cũng có nhiều khả năng phụ nữ sẽ bị tổn thương não do rượu như mất chức năng tâm thần và giảm kích thước não. Một phụ nữ trung bình sẽ ăn 4 lb (1,8 kg) son môi trong cuộc đời. Tất nhiên, đối với một số phụ nữ, con số này quá lớn (hoặc không đủ lớn), vì vậy đó là mức trung bình - nó thay đổi theo quốc gia và nền văn hoá. Họ ghét chấp nhận rủi ro. Lý do là một phần não bộ cân nhắc các lựa chọn khi đưa ra quyết định của phụ nữ lớn hơn ở nam giới. Một số cho rằng đó là cách tiến hóa để phụ nữ chăm sóc tốt hơn cho gia đình. Họ có thể làm cho người đàn ông của họ béo lên. Đáng ngạc nhiên, rất nhiều người đàn ông trong các mối quan hệ lâu dài đang trở nên béo hơn, và đó là do sự chăm sóc của người phụ nữ. Họ có một chế độ "chăm sóc" mà kết quả là đối tác ăn quá nhiều (với ý định có một "chiến binh" mạnh mẽ). Ngoài ra còn có ý định vô thức là làm cho người đàn ông ít hấp dẫn hơn đối với các phụ nữ khác. Các tế bào trong não có mật độ cao. Trung bình, bộ não phụ nữ nhỏ hơn nam giới 9%. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến khả năng nhận thức vì số lượng tế bào là như nhau và chúng có mật độ cao. Họ là những anh hùng vô danh của những phát minh. Mary Anderson đã phát minh ra chiếc gạt nước kính chắn gió vào năm 1903. Ngoài ra, phụ nữ trong những năm qua đã được cấp bằng sáng chế: tã lót dùng một lần, túi giấy, kính không phản xạ, thùng rác chân không, máy rửa chén, và nhiều phát minh khác. Đọc vị gương mặt. Phụ nữ làm tốt hơn việc đọc vị gương mặt, cử chỉ và giọng nói, khiến họ trở thành những người đối thoại tốt. Phụ nữ sống lâu. Đôi khi sự khác biệt về thời gian sống giữa nam giới và phụ nữ có thể kéo dài đến một thập niên, trung bình ít nhất 2-3 năm trên toàn thế giới. Và điều này không chỉ đúng đối với con người. Những con đười ươi và tinh tinh cái cũng sống lâu hơn những con đực.