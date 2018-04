Nhiều năm sư tử vẫn không quên ơn người chỉ với điều này

Năm 2010, Hill và Mikkel, hai chàng trai đến từ Đức và Đan Mạch đã quyết định thành lập một khu bảo vệ động vật Modisa ở châu Phi với hy vọng có thể chăm sóc những động vật hoang dã có số phận không may. Kể từ ngày thành lập, cả hai đã chăm sóc 30 con sư tử, 1 con báo và một con chó hoang châu Phi. Song song với việc duy trì công tác nuôi dưỡng, bảo vệ, Hill và Mikke cũng thường xuyên giảng dạy những kiến thức cơ bản về động vật hoang dã cho các du khách có nhu cầu, đồng thời chia sẻ trải nghiệm của mình về mối quan hệ giữa con người và động vật hoang dã. Trong khu bảo tồn Modica, sư tử cái Sirga được coi là trường hợp đặc biệt nhất. Mất mẹ từ khi còn nhỏ, Sirga được chăm bẵm hoàn toàn nhờ bàn tay con người. Kể từ ngày được nhận nuôi, sư tử mồ côi Sirga đã có hai người bố là Hill và Mikke hết lòng chăm sóc. Về phía Hill và Mikke, mặc dù coi Sirga như con cái thế nhưng cả hai đều biết rằng, một ngày nào đó, Sirga sẽ trở lại với thiên nhiên hoang dã, tận hưởng cuộc sống thực sự của một con sư tử. Đó mới là mục tiêu lớn nhất của họ. Vì thế, trong lúc nuôi dưỡng Sirga, bộ đôi Hill và Mikke đã gieo trồng những cảm xúc vượt khỏi mọi ranh giới giống loài. Ngược lại, sư tử con cũng vô cùng quấn quít với những người bố nuôi tình cảm. Đến khi Sirga lớn hơn, bắt đầu trổ mã, Hill và Mikke bắt đầu một kế hoạch đào tạo hoang dã. Mặc dù không thể tham gia săn mồi, Hill và Mikke vẫn mang Sirga đến những khu vực săn bắt và dùng chính cơ thể mình để dạy đứa con gái khác loài làm thế nào để nhắm vào con mồi. Nhờ nỗ lực không mệt mỏi của Hill và Mikke, cuối cùng Sirga cũng học đi săn. Đến khi đánh giá rằng đã đến lúc, Mikke quyết định không cung cấp thức ăn cho Sirga nữa và cho phép Sirga sống tự do trong khu bảo tồn. Cứ thế, Sirga sống một cuộc sống hoang dã, tự do. Những tưởng rằng cuộc sống đó khiến Sirga có thể quên đi những ký ức sống với hai người cha nuôi. Thế nhưng bất ngờ xảy ra khi Sirga gặp lại Hill và Mikke. Con sư tử cái trưởng thành đã lao đến và vô cùng hạnh phúc ôm lấy những người đã nuôi nấng, chăm sóc nó suốt thời gian thơ ấu. Rõ ràng, Sirga vẫn ghi nhớ ơn của hai người cha nuôi khác loài. Nó ôm ấp Hill và Mikke thật chặt, như để tỏ lòng biết ơn luôn khắc ghi trong trái tim và chứng minh tình cảm của mình chưa bao giờ phai nhạt. Mời quý vị xem video về sư tử với mẹ

