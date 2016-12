Nghị lực sống phi thường của chú mèo bị điện giật

Able là chú mèo hoang và nó bị điện giật kể từ khi một tuổi. (Nguồn: CCTV) Khi xảy ra vụ giật điện, người dân gần đó nghĩ rằng một quả bom đã phát nổ. (Nguồn: CCTV) Dòng điện lên tới hàng trăm volt đã đi qua cơ thể chú mèo tội nghiệp, khiến nó mất hai chân trước và đuôi. (Nguồn: CCTV) May mắn, ông Walai Sriboonvorakul đã tình cờ đi qua con hẻm và phát hiện ra Able. (Nguồn: CCTV) Walai đã mang Able về nuôi và giờ sức khỏe của chú mèo đã ổn định trở lại. Able rất hiếu động và nó di chuyển bằng hai chân sau, như con chuột túi. (Nguồn: CCTV)

