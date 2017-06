Mây hóa băng đá kỳ lạ trên sao Mộc gây sửng sốt

Đây là hình ảnh phóng to bề mặt mây hóa băng đá ở vùng cực Nam sao Mộc do tàu vũ trụ Juno của NASA tình cờ chụp lại được. Nguồn ảnh: Space. Còn đây là ảnh chụp cận cảnh vùng mây, khí, hơi nước hòa lẫn, đóng băng ngay vùng nhiệt đới phía Nam của Mộc tinh do tàu Juno chụp lại ở khoảng cách 12.858 km khi một phần sao Mộc bước vào thời điểm giao mùa cực đoan khắc nghiệt. Nguồn ảnh: Space. Hơi nước, mây, khí amoniac đóng băng thành các mảng xanh lơ dày đặc, khắc nghiệt. Nguồn ảnh: Space. Ảnh do tàu vũ trụ Juno của NASA chụp lại vào ngày 19/5/2017 ở khoảng cách 8.900 km. Bức ảnh mô tả một vệt sườn dài mây, nước, khí amoniac trộn lẫn hóa băng đá đồng thời do tác động của các cơn bão từ, gió cực đoan mà chúng mang các họa tiết cong lượn đặc biệt. Nguồn ảnh: Space.

