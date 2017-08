Lý giải về cầu vồng lửa tuyệt đẹp xuất hiện trên bầu trời

Hiện tượng mây cầu vồng hay cầu vồng lửa là một trong những hiện tượng thiên nhiên đẹp và rất ấn tượng, thu hút được rất đông sự chú ý của người dân và cả giới nghiên cứu khoa học. (Ảnh: Telegraph) Có thể quan sát bằng mắt thường, hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này thường gây xôn xao mỗi khi xuất hiện. Thế nhưng, ít người biết nguyên nhân khiến hiện tượng này xảy ra là gì và tại sao nó lại hiếm xuất hiện đến như vậy. (Ảnh: Telegraph) Theo tìm hiểu, mây cầu vồng đã từng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới như Mỹ, Brazil, Singapore, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha, Canada, Trung Quốc và cả ở Việt Nam. (Ảnh: AmusingPlanet) Theo lý giải khoa học, hiện tượng này được hình thành trên các đám mây vũ tích, loại mây dày đặc phát triển theo phương thẳng đứng có liên quan đến giông và sự bất thường của khí quyển. (Ảnh: Mnn) Cầu vồng lửa xuất hiện khi ánh sáng bị tán sắc do đi qua các khối cầu băng li ti hoặc giọt nước trong đám mây. (Ảnh: Dailymaill) Mây cầu vồng cũng thường bị nhầm lẫn với mây đa sắc. Hiện tượng mây đa sắc cũng là hiện tượng các đám mây xuất hiện với hình thức nhiều màu, thế nhưng nó bắt nguồn từ nhiễu xạ (điển hình là các giọt nước lỏng hoặc các tinh thể băng) thay vì khúc xạ như mây cầu vồng. (Ảnh: Pinterest) Chính xác hơn, những đám mây ngũ sắc là một hiện tượng nhiễu xạ do các giọt nước nhỏ hoặc các tinh thể băng nhỏ tán xạ riêng rẽ. Tinh thể nước băng không tạo ra màu ánh kim, nhưng có thể tạo ra quầng sáng, một hiện tượng thú vị. (Ảnh: Dailymail) Còn mây cầu vồng hay cầu vồng lửa được hình thành bởi ánh sáng mặt trời khúc xạ qua các tinh thể băng phẳng, hình lục giác theo phương ngang, thông qua mặt mặt dọc và để lại màu sắc qua mặt dưới gần ngang. (Ảnh: Amusingplanet) Được biết, hiện tượng này dễ xuất hiện vào chiều muộn trong những ngày trời nóng và ẩm. (Ảnh: Amusingplanet) Trong ảnh là đám mây cầu vồng đặc biệt, dạng dải bện trên bầu trời Silver City, New Mexico, Mỹ. Theo nghiên cứu, rất có thể nó được hình thành bởi các tinh thể dạng tấm trong đám mây cirrus fibratus tầng cao. (Ảnh: Amusingplanet)

