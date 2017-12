Kính thiên văn hợp nhất theo dõi thiên hà siêu khủng

Nghiên cứu mới công bố, nhóm các nhà khoa học quốc tế sử dụng kính thiên văn để quan sát một thiên hà vô tuyến có tên gọi là Centaurus A.

Tiến sĩ Ben McKinley thuộc Trung tâm nghiên cứu Thiên văn học Quốc tế (ICRAR) cho biết: " Centaurus A là thiên hà vô tuyến gần Trái đất nhất”.

"Chúng tôi sử dụng Murchison Widefield Array (MWA) và Parkes - những kính thiên văn vô tuyến có diện tích rộng lớn, cho phép chúng chụp lại hình ảnh một phần lớn bầu trời và có thể nhìn thấy Centaurus A ngay lập tức.

MWA cũng có độ nhạy tuyệt vời cho phép chụp lại diện mạo Centaurus A một cách chi tiết ", ông nói.

Nguồn ảnh: Dailymail.

MWA là kính viễn vọng vô tuyến tần số thấp đặt tại Đài Quan sát Thiên văn Vô tuyến Murchison ở Tây Tây Úc, do Đại học Curtin điều hành. Còn Đài quan sát Parkes là đài thiên văn vô tuyến 64m thường được gọi là "Dish" nằm ở New South Wales và do CSIRO điều hành.

Xem thêm video:Va chạm giữa thiên hà Tiên Nữ và thiên hà của chúng ta - Nguồn video: Lemon Phích.