Kinh ngạc với chất tìm thấy dưới vỏ sao Diêm Vương

Ý tưởng vẫn còn mang tính lý thuyết nhưng có thể ảnh hưởng đến sự hiểu biết của các nhà khoa học về cách mà sao Diêm vương hình thành và phát triển.



McKinnon, một thành viên của nhóm nghiên cứu trên tàu vũ trụ New Horizons cho rằng chất hữu cơ dưới lớp vỏ này có thể là carbon vô định hình hoặc than chì. Sản phẩm cũng có thể giống như nhựa đường dầy.

McKinnon nhấn mạnh rằng đây là một ý tưởng phỏng đoán trên lý thuyết, không phải là một phát hiện xác nhận trong thực tế. Khi đưa ra ý tưởng, mục tiêu của ông là mang lại khả năng cho một lớp hữu cơ có thể tồn tại nhận được sự chú ý của các nhà khoa học với hy vọng tạo ra các mô hình và thí nghiệm khác có thể điều tra liệu một lớp như vậy có thể tồn tại trên sao Diêm vương hay không.

McKinnon đã quyết định xem xét lại ý tưởng này. Ông chỉ ra các nhiệm vụ để thăm sao chổi, chẳng hạn như sứ mệnh Rosetta của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu gần đây và sứ mệnh Giotto kéo dài hàng thập kỷ lần lượt ghé tham sao chổi Comet 67P / Churyumov-Gerasimenko. Sứ mệnh này tiết lộ rằng sao chổi giàu carbon, hydro, oxy và nitơ.

"Có rất nhiều chất hữu cơ trong sao chổi ", McKinnon đề cập đến các hợp chất có nguồn gốc cacbon.

Giống như Sao Diêm Vương, sao chổi hình thành trong hệ mặt trời. Điều đó đã khiến ông tự hỏi liệu sao Diêm vương có thể có một số vật liệu hữu cơ tương tự khi nó được sinh ra hay không.

Trái đất chứa một lượng đáng kể cácbon trong nguồn than, than bùn và dầu. Khi cây và động vật tiền sử chết, chúng hình thành các lớp dưới mặt đất. Bởi vì vi khuẩn, nấm và các vi khuẩn khác có thể đã phá vỡ chúng tồn tại ở dạng trầm tích, mỏ than cho tới ngày hôm nay. Nhưng điều đó không có nghĩa là các nhà khoa học sẽ bắt đầu tìm kiếm các dấu vết của rừng trên Sao Diêm Vương. Trong khi cuộc sống cổ xưa có thể là nguồn gốc của than đá trái đất, nhưng nó không phải là cách duy nhất để sản xuất vật liệu giàu cacbon trên sao Diêm vương.

McKinnon cho biết: "Nếu có thật thì những thứ này có đặc tính thú vị. "Nếu nó giống như nhựa đường nóng, nó sẽ lỏng và có thể vận chuyển nhiệt rất dễ dàng."

