Kinh ngạc cú nổ bất thường trong sao nhị phân AG Draconis

sao nhị phân biến thể

Cụ thể, các nhà thiên văn học Châu Âu phát hiện ra một hoạt động bùng nổ bất thường nằm trong hệ. Các quan sát mới cho thấy, có những thay đổi về độ sáng của ngôi sao này gần đây so với những lần bùng nổ trước đó.Trước giờ, AG Draconis được biết đến như mộtloại S, gồm một sao lùn đỏ và một sao lùn trắng có nhiệt độ tương đương hơn 4000 độ C và gần 100.000 độ C và chúng quay quanh nhau với chu kỳ 550 lần một ngày.