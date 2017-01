Hình ảnh ma mị về những loài cây già nhất thế giới

Những bức ảnh tuyệt đẹp về các loài cây cổ thụ này do nhiếp ảnh gia người Mỹ Beth Moon ghi lại. Đây là hình ảnh về một cây bông gạo (Ceiba pentandra) ở Palm Beach, Florida, Mỹ. Các sợi bông của cây này được thu hoạch để nhồi gối, nệm hoặc thú bông. Beth Moon bắt đầu chụp ảnh về các loài cây từ năm 1990, sau khi được nhìn thấy mẫu vật một loài cây có tuổi thọ 4.000 năm tại một tiết học. Trong ảnh là những cây sồi cổ thụ được trồng từ thế kỷ 18 ở đồn điền Oak Alley Plantation, Louisiana. Nhiếp ảnh gia cho rằng, những cây đại thụ đã cho cô một sự hiểu biết toàn diện và sâu sắc, cảm nhận rõ nét hơn về sự kết nối giữa thiên nhiên và thời gian. Cây máu rồng (Dracaena cinnabari) này được chụp ở Socotra, Yemen. Cái tên “máu rồng” xuất phát từ màu đỏ như máu của nhựa loài cây này. Bằng cách dựng lều cắm trại ở gần cây, Moon chụp nhiều bức ảnh từ lúc bình minh đến hoàng hôn và lựa ra tấm ảnh đẹp nhất. Cây sồi Bowthorpe Oak ở Lincolnshire, Anh có tuổi thọ hơn 1.000 năm. Đây là cây đại thụ đầu tiên Moon chụp ảnh. Beth Moon cho biết cô đang dành toàn thời gian của mình để tìm hiểu về các loài cây. Xung quanh mỗi một cây đại thụ lại có những câu chuyện hấp dẫn khác nhau, về lịch sử, điều kiện sống và cách mà chúng tồn tại qua hàng nghìn năm. Bao Bap là loài thực vật đặc trưng của của vùng Madagascar . Loài cây to lớn này có thể cao trên 30 m, với đường kính to 20 người ôm. Người dân Madagascar thường lấy lá cây, quả của cây này làm món ăn. Đây là một giống Bao Bap khác ở Limpopo, Nam Phi. Tuổi thọ của nó khoảng 800 năm. Một cây thông 2.000 năm tuổi ở Sierra Nevada, California, Mỹ. Loài cây Quiver ở Nam Phi có thể sống tới 300 năm. Một bộ rễ cây khổng lồ bao phủ ngôi đền Ta Prohm, Siem Reap, Campuchia. Những bức ảnh của Berth Moon được in thành sách, xuất bản năm 2014 và 2016.

