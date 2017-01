Giấu tiền ở những chỗ này trong nhà đố tên trộm nào mò ra

Theo trang Diyncrafts, hãy chọn những vị trí giấu tiền ít người nghĩ tới, thì tiền của bạn sẽ an toàn. Giấu những tờ tiền dưới đĩa DVD cũng là cách hay. Nhiều người có thói quen cất giữ tiền dưới đệm vì nghĩ đó là nơi an toàn với mình thì sẽ an toàn cho tiền. Tuy nhiên chiếc đệm luôn nằm trong tư duy mà những tên trộm nghĩ tới. Thay vì vậy, hãy giấu tiền trong con thú bông nhỏ này hoặc trong ruột gối. Rọc một số trang sách bỏ đi, nhét tiền vào đó và cố định lại. Giữa một giá sách với vài trăm cuốn, thật khó để tên trộm tìm ra tiền của bạn với cách làm thông minh này. Cất giấu tiền vào thanh ngang treo quần áo hoặc tủ, rèm cửa... thật sáng tạo đúng không! Cách này thông minh và tinh vi. Bạn hoàn toàn có thể giấu đồ quý giá vào một cái hộp bí mật để trong tủ lạnh, ngụy trang bên ngoài bằng lá bắp cải chẳng hạn. Những tên trộm, thậm chí có nhìn vào tủ lạnh cũng không nghĩ đến khả năng tìm kiếm vật giá trị trong bắp cải. Nhét tiền vài một chiếc hộp tối màu đựng gia vị hoặc đồ ăn chế biến sẵn, niêm phong lại. Chẳng có tên trộm nào nghĩ đến tình huống này cả. Thay vì giấu tiền dưới đáy bình, hãy bỏ nó vào trong cái bình hoa. Vị trí này cũng ít tên trộm nghĩ đến. Bằng cách giấu tiền, đồ có giá trị theo một suy nghĩ khác thường, ví như trong trường hợp này, cũng chẳng có tên trộm nào lần ra. Làm một ngăn bí mật như thế này trong nhà bạn, ở những vị trí khó ngờ như tường nhà tắm, tường bếp... đồ quý giá của bạn sẽ được an toàn. Dán một tờ giấy bằng băng dính 2 mặt dưới đáy một chiếc bàn. Giờ thì bạn có thể thoải mái giấu vài tờ tiền mệnh giá lớn dưới đó, nó vẫn an toàn cho tới khi cần dùng tới.

Theo trang Diyncrafts, hãy chọn những vị trí giấu tiền ít người nghĩ tới, thì tiền của bạn sẽ an toàn. Giấu những tờ tiền dưới đĩa DVD cũng là cách hay. Nhiều người có thói quen cất giữ tiền dưới đệm vì nghĩ đó là nơi an toàn với mình thì sẽ an toàn cho tiền. Tuy nhiên chiếc đệm luôn nằm trong tư duy mà những tên trộm nghĩ tới. Thay vì vậy, hãy giấu tiền trong con thú bông nhỏ này hoặc trong ruột gối. Rọc một số trang sách bỏ đi, nhét tiền vào đó và cố định lại. Giữa một giá sách với vài trăm cuốn, thật khó để tên trộm tìm ra tiền của bạn với cách làm thông minh này. Cất giấu tiền vào thanh ngang treo quần áo hoặc tủ, rèm cửa... thật sáng tạo đúng không! Cách này thông minh và tinh vi. Bạn hoàn toàn có thể giấu đồ quý giá vào một cái hộp bí mật để trong tủ lạnh, ngụy trang bên ngoài bằng lá bắp cải chẳng hạn. Những tên trộm, thậm chí có nhìn vào tủ lạnh cũng không nghĩ đến khả năng tìm kiếm vật giá trị trong bắp cải. Nhét tiền vài một chiếc hộp tối màu đựng gia vị hoặc đồ ăn chế biến sẵn, niêm phong lại. Chẳng có tên trộm nào nghĩ đến tình huống này cả. Thay vì giấu tiền dưới đáy bình, hãy bỏ nó vào trong cái bình hoa. Vị trí này cũng ít tên trộm nghĩ đến. Bằng cách giấu tiền, đồ có giá trị theo một suy nghĩ khác thường, ví như trong trường hợp này, cũng chẳng có tên trộm nào lần ra. Làm một ngăn bí mật như thế này trong nhà bạn, ở những vị trí khó ngờ như tường nhà tắm, tường bếp... đồ quý giá của bạn sẽ được an toàn. Dán một tờ giấy bằng băng dính 2 mặt dưới đáy một chiếc bàn. Giờ thì bạn có thể thoải mái giấu vài tờ tiền mệnh giá lớn dưới đó, nó vẫn an toàn cho tới khi cần dùng tới.