Giải mã nguồn gốc phần bụng phình của thiên hà Milky Way

(Kiến Thức) - Các nhà nghiên cứu đi tìm lời giải cho phần bụng phình to kỳ quái của thiên hà Milky Way, vốn là bí ẩn suốt nhiều năm qua. Có rất nhiều lý thuyết mô tả sự hình thành khu vực đó được đưa ra.

Thiên hà Milky Way là một thiên hà hình xoắn ốc, nổi bật với một phần bụng phình kỳ quái. Suốt nhiều năm qua, và tới hôm nay, nguồn gốc phần bụng phình to này vẫn còn là một bí ẩn.

Annalisa Calamida, một thành viên nhóm nghiên cứu của kính viễn vọng Hubble tại Viện Khoa học Kính thiên văn vũ trụ ở Maryland, nói: "Có rất nhiều lý thuyết mô tả sự hình thành khu vực phình to của thiên hà Milky Way”.

Nguồn ảnh: Phys.

Calamida nói rằng: "Một số người cho rằng khu vực phình to này được hình thành khi thiên hà hình thành lần đầu tiên khoảng 13 tỷ năm trước. Tuy nhiên, lại có nghiên cứu cho rằng khu vực đó hình thành sau khi các thế hệ sao đầu tiên trong vũ trụ ra đời."

Để hiểu rõ hơn về khu vực khó giải này của thiên hà, Clarkston, Calamida và các cộng sự làm việc trên dữ liệu lưu trữ của Hubble trong 9 năm để theo dõi khoảng 10.000 ngôi sao, nghiên cứu thành phần hóa học của các ngôi sao trong phần bụng phình này.

Kết quả của nghiên cứu cho thấy phần phình to này tùy thuộc vào thành phần hóa học của một ngôi sao. Những ngôi sao có kim loại cao, chứa nhiều hydrogen và helium góp phần làm phần bụng phình thiên hà này phát triển mạnh to hơn so với những khu vực sao không có kim loại hay một số thành phần hóa học đặc biệt.

