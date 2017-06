“Độc” và “dị” những người đàn ông kỳ lạ nhất Việt Nam

Người cao nhất Việt Nam



Chiếc giường của ông có tới 6 chân, chiếc ghế ngồi cũng cao hơn bình thường, giày dép, quần áo phải đặt riêng, các cửa phòng nơi ông ở có chiều cao gần 2,5m mà vẫn thường bị cộc đầu bêu trán. Đó chính là Trần Thành Phố - người giữ kỉ lục Guiness Việt Nam về chiều cao hiện nay.

Chuyện của người đàn ông kỳ lạ đó đã diễn ra 27 năm nay. Năm 1965 khi tròn 18 tuổi, cũng như những thanh niên ngày đó, Trần Quang (tên thật của Trần Thành Phố) vào quân ngũ. Trong những năm tháng chiến tranh, anh đã tham gia chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị. Trong một trận chiến năm 1972, do sập hầm nên Trần Quang bị thương nặng phải vào viện điều trị. Theo lời kể của “người khổng lồ” thì 2 năm điều trị ở bệnh viện ông gần như mất trí nhớ, chiều cao và cân nặng cứ tăng vùn vụt. Từ người cao 1,68m, nặng 68kg, Trần Quang cao lên tới hơn 2,28 m, nặng 115kg. Các bác sĩ ra kết luận: cơ thể anh bị cường tuyến yên. Y học đã phải can thiệp bằng hóa chất và chiếu tia xạ để kìm hãm sự tăng trưởng.

Đến năm 1974, khi bình phục thì Trần Quang mới nhận ra rằng mình đã trở thành “người khổng lồ”. Nhiều đêm anh suy nghĩ “mình đã khác người thế này thì cũng nên đổi cái tên cho thật đặc biệt”. Vậy là anh tự đổi tên Trần Quang mà cha mẹ đặt cho thành Trần Thành Phố! Gánh một thân hình cao lớn quá khổ nên cuộc sống của ông cũng trở nên khác người. Cán bộ trung tâm phải đục những chiếc cửa ra vào cho hợp với chiều cao của ông. 2 chiếc ghế sô pha trong phòng cũng cao lớn để tương thích với người sử dụng. Là một người tếu táo, ông thường đùa mọi người: “Ngoài cái chiều cao thì tôi còn có thêm một kỷ lục nữa là người đàn ông chưa bao giờ giáp mặt vợ. Vì vợ tôi chỉ cao 1,6m. Thế thì làm sao giáp mặt nhau cho được?!”. Người hơn 4 thập niên không ngủ Ông Thái Ngọc, người đàn ông Việt Nam kỳ lạ ở xã Quế Trung, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đã không chợp được mắt sau trận ốm nặng năm 1973 tức là đã hơn 4 thập niên ông không ngủ: "Tôi không biết mất ngủ có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không nhưng tôi vẫn thấy rất khỏe mạnh và đi làm đồng như mọi người", ông Ngọc nói. Chân dung người đàn ông không ngủ hơn 3 thập niên. Bằng chứng là ông có thể vác 50 kg phân bón trên quãng đường 4 km từ nhà ra đồng mà chẳng hề hấn gì. Vợ ông cho biết trước kia, chồng bà ngủ rất tốt nhưng hiện tại thì rượu cũng không làm ông chợp mắt được. Ông Ngọc cũng đã đi khám ở Đà Nẵng và được bác sĩ cho thuốc nhưng bệnh không thuyên giảm. Hiện tại ông đang sống tại một trang trại dưới chân núi và lo việc đồng áng, nuôi lợn với gà. Ông còn làm thêm những việc khác hoặc trông coi trang trại vào ban đêm và đào 2 cái ao thả cá lớn trong suốt 3 tháng không ngủ. 'Bái phục' người đàn ông đào hoa nhất gầm trời Tây Bắc có 37 'vợ' Xin phải nói thẳng “vợ” đây theo nghĩa của đồng bào là người sống chung với mình chứ không theo nghĩa của pháp luật phải có đăng ký kết hôn. Bok không chê già, không chê trẻ, không chê xấu, không chê nghèo, không chê giàu (vì tự ti là mình nghèo). Tuy nhiều vợ, đông con nhưng thường là không có ai ở cùng... Người “vợ” thứ 37 của Bó

Họ và tên: Lường Văn Bok. Sinh ngày: 1/1/1979. Nhận dạng: cao 1m60, nặng 52 kg, tai thẳng. Nghề nghiệp: Làm ruộng. Điểm đặc biệt: 37 “vợ”… Dù lẫn lộn số “thứ tự” giữa các người vợ nhưng Bó có thể nhẩm tính khá chính xác những người phụ nữ đã đi qua đời mình. Tuy nhiên anh không thể dám chắc rằng mình có bao nhiêu đứa con bởi có thể là mẹ chúng đã giấu giếm.

Người tù thế kỷ với số phận "tử tù bị lãng quên"

Đặng Văn Thế - " người tù thế kỷ ", từ thân phận của tử tù đếm ngược thời gian chờ ngày ra pháp trường, nhưng ngày 15-/6/2016 đã trở thành người tự do sau khi chấp hành xong bản án tù tại Trại giam số 6.

Đó là thời điểm vào tháng 8/1997, khi nghe theo lời của người bạn là Nguyễn Tất Dũng, Thế đã xách thuê 20kg thuốc phiện từ huyện Tương Dương về TP Vinh, khi đến địa phận huyện Đô Lương thì bị bắt quả tang.

Ngày 23/6/1998, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử, tuyên án tử hình đối với Thế và Dũng về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Nguyễn Tất Dũng bị đưa đi thi hành án không lâu sau đó, còn Thế do hợp tác, thành khẩn khai báo nên được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An làm công văn xin hoãn thi hành án để tiếp tục điều tra mở rộng.

Cũng chẳng ai ngờ được, khi cái sự hoãn ấy đã đưa Thế từ cõi chết trở về với cuộc sống tự do bởi những ngày tháng chờ đợi trong chốn biệt giam của Thế đã kéo dài suốt 11 năm trời, và là trường hợp hy hữu trong lịch sử tố tụng.

Gã là tử tù đã trải qua 3 đời Giám thị với 10 cán bộ quản giáo, ngôn ngữ mà sau này Thế dùng trong tự truyện "Lời sám hối của một tử tù" là "thấp thỏm chờ chết vắt qua hai thế kỷ, với bốn nghìn ba trăm hai mươi ngày đi tìm sự sống".

Trong suốt chừng ấy thời gian nằm xiềng chốn biệt giam, thú vui duy nhất của Đặng Văn Thế là viết nhật ký, làm thơ và chăm sóc những chú mèo hoang lạc vào buồng giam, trở thành bầu bạn trong suốt nhiều năm trời giữa bốn bức tường. Ngày 23/6/2009, lần thứ hai trong đời, Đặng Văn Thế chính thức được "khai sinh", khi Chủ tịch nước ân xá từ tử hình xuống chung thân cho tử tù Đặng Văn Thế.

Người đàn ông mù biết đi xe đạp và có… 10 vợ

Bị mù từ năm lên 2 tuổi, nhưng ông Nguyễn Văn Sơn ở thị trấn Chi Đông (Mê Linh, Hà Nội) lại biết đi xe đạp. Kỳ lạ hơn, ông còn lấy được liền tù tì 10 người vợ (cả chính thức và không chính thức) và có đến 24 người con.

Năm nay đã ở tuổi 63, nhưng hằng ngày ông Sơn vẫn đạp xe phăng phăng đi buôn sắt vụn, xe đạp, tivi cũ… về bán kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình.