Điều khủng khiếp gì xảy ra khi sao chổi va vào Mặt trời?

Trường hợp sao chổi va vào Mặt trời được đánh giá là cực kỳ hiếm và khá gian nan. Muốn tiếp cận được Mặt trời, sao chổi đó phải qua hai thử thách lớn. Nguồn ảnh: Google. Một là giới hạn Roche trên Mặt trời. Muốn vượt qua giới hạn này sao chổi đó phải đủ lớn và đủ dày nhé. Hai là bức xạ Mặt trời. Thường bức xạ này sẽ làm tan băng trên sao chổi, cấu trúc yếu đi và có thể vụn vỡ. Nếu sao chổi nào vượt qua hai bài kiểm tra này thì may ra mới có thể va vào Mặt trời. Nguồn ảnh: Google. Và nếu khi sao chổi va vào Mặt trời, điều gì sẽ xảy ra? Nguồn ảnh: Google. Chúng sẽ tạo ra một vụ nổ khủng khiếp trên Mặt trời. Nguồn ảnh: Google. Vận tốc sao chổi có thể đạt 600 km/h vào lúc đó, dưới lực nén do khí nóng hàng triệu độ C tạo ra có thể tạo vụ nổ tương tự bão mặt trời nhưng thấp hơn một chút. Nguồn ảnh: Google. Tia UV, phóng xạ giải phóng liên tục. Nguồn ảnh: Google. Mặt trời có thể bị rung chuyển. Nguồn ảnh: Google. Tuy nhiên, Trái đất có thể không bị ảnh hưởng gì. Nguồn ảnh: Google.

Trường hợp sao chổi va vào Mặt trời được đánh giá là cực kỳ hiếm và khá gian nan. Muốn tiếp cận được Mặt trời, sao chổi đó phải qua hai thử thách lớn. Nguồn ảnh: Google. Một là giới hạn Roche trên Mặt trời. Muốn vượt qua giới hạn này sao chổi đó phải đủ lớn và đủ dày nhé. Hai là bức xạ Mặt trời. Thường bức xạ này sẽ làm tan băng trên sao chổi, cấu trúc yếu đi và có thể vụn vỡ. Nếu sao chổi nào vượt qua hai bài kiểm tra này thì may ra mới có thể va vào Mặt trời. Nguồn ảnh: Google. Và nếu khi sao chổi va vào Mặt trời, điều gì sẽ xảy ra? Nguồn ảnh: Google. Chúng sẽ tạo ra một vụ nổ khủng khiếp trên Mặt trời . Nguồn ảnh: Google. Vận tốc sao chổi có thể đạt 600 km/h vào lúc đó, dưới lực nén do khí nóng hàng triệu độ C tạo ra có thể tạo vụ nổ tương tự bão mặt trời nhưng thấp hơn một chút. Nguồn ảnh: Google. Tia UV, phóng xạ giải phóng liên tục. Nguồn ảnh: Google. Mặt trời có thể bị rung chuyển. Nguồn ảnh: Google. Tuy nhiên, Trái đất có thể không bị ảnh hưởng gì. Nguồn ảnh: Google.