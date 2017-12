Đây là cách phi hành gia xem Star Wars ngoài vũ trụ

Các phi hành gia sử dụng một máy chiếu để phát bộ phim. Hình ảnh phi thuyền X-wing và nhân vật Poe Dameron xuất hiện ở trạm không gian ISS, giữa vũ trụ bao la đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho các phi hành gia.

Nhiều vị trí nhân sự trong phi hành đoàn được lấy cảm hứng từ những bộ phim viễn tưởng. Vì thế Disney và NASA cam kết tất cả các phi hành gia sẽ được phần mới nhất của Star Wars trong kỳ nghỉ lễ năm nay.

Các phi hành gia theo dõi Star Wars trong môi trường không trọng lực với túi nước trong tay.

Vào năm 2015, các phi hành gia đã xem bộ phim The Force Awakens trên trạm không gian ISS. Lúc ấy, bảng điều khiển được "trưng dụng" làm màn chiếu cho buổi xem phim.

Sau đó, NASA đã lắp đặt một máy chiếu HDTV trên ISS. Các phi hành gia sẽ xem hết một bộ phim trong khi tàu của họ cách trái đất 330-453 km.

Ngoài Star Wars, các phi hành gia của NASA còn theo dõi những bom tấn khác như: Moon, Alien, 2001: A Space Odyssey, The Martian, 12 Years a Slave, Airplane, Scott Pilgrim vs The World, The Dark Knight và The Godfather.