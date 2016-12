Đá khổng lồ ở Úc biến thành thác nước sau một đêm

Khách du lịch đã rất bất ngờ khi nhìn thấy khối đá sa thạch Ayers biến thành thác nước tuyệt đẹp ở Vườn quốc gia Uluru, nước Úc. Các video và hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy thác nước đẹp ngỡ ngàng trong khung cảnh mây trời mù mịt.

Đây là kết quả do trận mưa xối xả trút xuống khu vực này sau một cơn bão đợt Giáng sinh. Cục Khí tượng Úc gọi cơn bão đêm Giáng sinh này là một sự kiện thời tiết chỉ xuất hiện 2 lần trong 1 thế kỷ.

Cũng do cơn bão, Vườn quốc gia Uluru đã phải đóng cửa, Mirror đưa tin.

Khối đá khổng lồ bỗng hóa thác nước đẹp như mơ.

Phát ngôn viên của Vườn quốc gia cho biết: "Do sự kiện thời tiết cực đoan, Vườn quốc gia Uluru-Kata Tjuta buộc phải đóng cửa. Cán bộ kiểm lâm của chúng tôi đang kiểm tra đường mỗi giờ, nhưng không may, đến 4h30 chiều ngày 26.12, Vườn quốc gia vẫn chưa an toàn để mở cửa”.

“Chúng tôi vẫn đang làm việc để có thể mở cửa Vườn quốc gia trở lại càng sớm càng tốt”, phát ngôn viên nói.

Cơn bão cũng khiến hàng nghìn người ở Lãnh thổ Bắc Úc phải khốn khổ khi nhiều thị trấn bị cô lập hoặc ngập úng do mưa.

Đây là kết quả của trận mưa xối xả sau cơn bão lớn.

Khoảng 25 ngôi nhà ở thị trấn Kintore đã phải sơ tán. Gần 100 người đã được đưa đi sơ tán khẩn cấp tại một trường học địa phương. Ô tô bị chìm trong mưa lũ. Tại đây, chỉ trong vòng 24 tiếng, lượng mưa lên tới 230mm, theo ABC.

Đường phố ngập úng khiến nhân viên cứu hộ gặp khó khăn khi tiếp cận người dân bị cô lập. Mây che phủ tầng thấp cũng khiến máy bay không thể bay đến Kintore.