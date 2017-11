Chuyện lạ hôm nay: Chú chó có hành động nhân văn, người phải hổ thẹn

Loài chó được đánh giá là một trong những loài động vật thông minh và trung thành nhất thế giới. Tình yêu vô điều kiện, không chút ích kỷ, do dự nào của chúng dành cho con người đôi khi còn khiến con người phải xấu hổ.

Way là một con chó hoang ở Argentina. Cách đây không lâu, Way mang thai và sinh con. Không giống như những con chó cưng khác được chủ nhân chăm sóc tận tình, sau khi sinh con, Way phải tự nuôi sống bản thân và chính mình. Mỗi ngày, sau khi cho con bú xong, Way lang thang khắp nơi, khổ cực kiếm từng miếng ăn.

Ở Argentina, mùa đông cực kỳ lạnh lẽo. Vì sống lang thang, Way phải đem toàn bộ sinh mạng của mình để giữ ấm cho đàn con sống sót.

Ngày hôm đó, khi đang lang thang tìm đồ ăn, Way đột nhiên nghe thấy tiếng khóc chói tai trong hẻm nhỏ. Hiếu kỳ, Way bước tới để kiểm tra và phát hiện ra đó là một em bé sơ sinh bị vứt bỏ.

Bản năng làm mẹ trỗi dậy, chó mẹ nghị lực không quay mặt bỏ đi mà ngược lại, Way hành động vô cùng dứt khoát. Nó đưa những con chó con của mình đến nơi phát hiện ra em bé sơ sinh, sau đó tất cả đều vây quanh em bé, giúp bé được sưởi ấm, không bị đông cứng vì rét.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô Alejandra Griffa đi qua hẻm nhỏ và nghe được tiếng trẻ con khóc. Giật mình, cô Alejandra đi theo và nhìn thấy cảnh tượng rơi nước mắt, chó mẹ Way và đàn chó con đang ôm ấp lấy em bé sơ sinh bị bỏ rơi, bảo vệ, giữ ấm cho bé.

Ngay lập tức, cô Alejandra đưa em bé đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết, bé trai sơ sinh kia mới được khoảng 1 tháng tuổi. Nếu như không có con chó Way, bé trai chắc chắn không chịu nổi qua đêm đông buốt lạnh.

Sau đó không lâu, cảnh sát tìm được mẹ của bé trai. Cô là người địa phương, năm nay 33 tuổi. Vì mắc phải bệnh trầm cảm nghiêm trọng, trong lúc hồ đồ đã vứt bỏ con trai của mình.

Sau khi câu chuyện về chú chó giàu lòng nhân ái được đăng tải, rất nhanh sau đó đã thu hút được sự chú ý của dư luận. Tất cả mọi người đều hy vọng rằng, sẽ có người hảo tâm nào đó nhận nuôi Way và đàn con thơ bé của mình. Way sẽ được sống trong một tổ ấm thực sự, được yêu thương và đối xử giống như cách Way đối xử với bé trai đáng thương này.