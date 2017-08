Chàng tóc đen “vượt biên” bằng hộ chiếu của bạn gái tóc vàng

Vì quá vội vã, anh Michael Randall đã vớ nhầm hộ chiếu của bạn gái Charlotte Bull. Thế nhưng sự cẩu thả của hãng hàng không đã giúp anh vượt qua các cửa an ninh.

Sự cố của anh chàng may mắn 23 tuổi đến từ Newbury, hạt Berkshire, Anh, như một hồi chuông cảnh báo thực sự cho an ninh sân bay khi mà anh có thể vượt qua toàn bộ các lượt kiểm tra an ninh tại sân bay Gatwick để lên máy bay.

Chính anh cũng chỉ phát hiện ra mình cầm nhầm hộ chiếu của bạn gái khi đã đặt chân đến Berlin (Đức) để xem một cuộc đua mô tô.

Sau đó, anh Michael đã bị cán bộ quản lý xuất nhập cảnh chất vấn trong hơn một giờ đồng hồ trước khi được phép tiếp tục chuyến đi của mình.

Có ngoại hình khác xa bạn gái, thậm chí màu tóc cũng khác hoàn toàn, thế nhưng anh Micheal lại dễ dàng lên máy bay bằng hộ chiếu của người yêu mình. Sự việc khiến anh và chị Charlotte vô tình trở thành nạn nhân của sự cẩu thả của hãng hàng không EasyJet vì vậy họ đã yêu cầu hãng phải điều tra vụ vi phạm.



Chia sẻ với tờ Sunday People, anh Michael nói: “Điều này thực sự rất quá đáng với tôi. EasyJet đáng lẽ phải là bên kiểm tra tên trên hộ chiếu nhưng rõ ràng họ đã không làm”.

Chị Charlotte, 34 tuổi, cũng chia sẻ: “Đó là một sự vi phạm nghiêm trọng về an ninh, thậm chí xét tại thời điểm hiện tại thì nó thật sự rất đáng sợ”.

Cô cũng cho biết hộ chiếu đã bị lẫn trong đồ chưa sắp xếp nên mới bị nhầm.

Sau sự việc, phát ngôn viên của hãng hàng không easyJet cũng đã lên tiếng khẳng định sẽ điều tra vụ việc và thừa nhận việc nhận dạng đặc điểm cá nhân của hãng có vấn đề.