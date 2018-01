Cả bản kéo nhau đi xem gà trống đẻ trứng “vàng”

Thời gian gần đây, người dân địa phương do hiếu kỳ đã kéo đến nhà ông Nguyễn Xuân Triều, trú tại bản Bãi Ổi, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An để xem gà trống... đẻ trứng.

Ông Triều cho hay, vào một buổi trưa cách đây gần một tuần, khi gia đình đang ăn cơm thì nghe tiếng bầy gà tục tác, xao động ngoài chuồng. Con gái ông Triều liền chạy ra xem thì thấy một con gà trống của gia đình vừa nhảy ổ, đẻ ra 2 quả trứng.



Con gà trống đẻ trứng của gia đình ông Triều. Theo quan sát, 2 quả trứng này có kích thước nhỏ hơn nhiều so với trứng gà mái của gia đình (khoảng 2cm), có màu vàng đục và hình thoi. Chú gà trống đẻ trứng này được gia đình ông Triều nuôi khoảng gần 3 năm nay và không có biểu hiện gì khác thường.



Biết tin gà trống của gia đình ông Triều bỗng đẻ trứng, rất nhiều người dân trong bản Bãi Ổi do hiếu kỳ kéo tới xem, xin sờ vào để lấy may mắn. Một số người đòi mua lại, nhưng gia đình quyết không bán mà bảo quản trong tủ lạnh.

Theo quan niệm của đồng bào miền núi, việc gà trống đẻ trứng là điềm lành, nó báo hiệu một năm may mắn, mùa màng bội thu cho chủ nhân.