Bí ẩn những nơi được cho liên quan đến người ngoài hành tinh

Núi Shasta nằm ở cuối phía nam của dãy Cascade Siskiyou County, California (Mỹ) được cho là địa điểm linh thiêng, kỳ bí gắn liền với người ngoài hành tinh. Cụ thể, theo người dân địa phương, núi Shasta là nơi linh thiêng và là cội nguồn của sức mạnh thần bí sinh ra hòa bình và thịnh vượng. Một số người tin rằng, núi Shasta có liên quan tới những vụ mất tích bí ẩn. Một trong những vụ mất tích bí ẩn tại ngọn núi này là trường hợp một cậu bé 6 tuổi đã đột ngột mất tích ở khu rừng Shasta vào đầu năm 2011. Trong khi mọi người còn đang hoang mang về lý do mất tích và có kế hoạch tìm kiếm thì khoảng 5 giờ sau khi mất tích, cậu bé trên bất ngờ xuất hiện khiến mọi người kinh ngạc. Khi trở về, cậu bé kể lại rằng đã được con robot của bà ngoại đã qua đời đưa đi và đến một hang động đầy nhện. Trước sự việc kỳ lạ này, một số người hoài nghi núi Shasta là nơi sinh sống của người ngoài hành tinh. Thậm chí, một giả thuyết cho rằng, bên dưới núi Shasta là một thành phố đa chiều có tên Telos. Đây là nơi người Lemurians xây dựng một nền văn minh riêng biệt và khu bảo tồn. Theo giả thuyết này, Telos chính là nơi trú ngụ của người ngoài hành tinh. Núi Adams ở tiểu bang Washington, Mỹ cũng được đồn là nơi người ngoài hành tinh, UFO từng xuất hiện. Một số người tuyên bố từng nhìn thấy UFO tại ngọn núi này. Thậm chí, một số người còn tuyên bố người ngoài hành tinh sống trong ngọn núi này. Một trong những câu chuyện về UFO nổi tiếng nhất ở núi Adams là trường hợp của núi Adams. Vào năm 1947, Keith Arnold tuyên bố nhìn thấy 9 UFO bay với vận tốc 1.000 dặm/giờ. Những UFO này biến mất bí ẩn khi đến núi Adams. Do vậy, nhiều người tin rằng ngọn núi này có liên quan đến người ngoài hành tinh. Núi Glastenbury ở Vermont gắn liền với những vụ mất tích bí ẩn không để lại dấu vết nào của 6 người từ năm 1945 - 1950. Một số nhà nghiên cứu về UFO tuyên bố những vụ mất tích trên là do người ngoài hành tinh bắt cóc họ. Để chứng minh giả thuyết này, những người này chỉ ra bằng chứng là những ánh sáng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Glastenbury. Không những núi Glastenbury là "điểm nóng" về người ngoài hành tinh mà nơi này còn được cho là nơi quái vật huyền thoại Bigfoot xuất hiện. Một số người cho rằng có sự liên hệ giữa người ngoài hành tinh và sinh vật bí ẩn Bigfoot. Mời quý độc giả xem video: Phi hành gia tóm được "đĩa bay" (nguồn: Vietnamnet)

Núi Shasta nằm ở cuối phía nam của dãy Cascade Siskiyou County, California (Mỹ) được cho là địa điểm linh thiêng, kỳ bí gắn liền với người ngoài hành tinh. Cụ thể, theo người dân địa phương, núi Shasta là nơi linh thiêng và là cội nguồn của sức mạnh thần bí sinh ra hòa bình và thịnh vượng. Một số người tin rằng, núi Shasta có liên quan tới những vụ mất tích bí ẩn. Một trong những vụ mất tích bí ẩn tại ngọn núi này là trường hợp một cậu bé 6 tuổi đã đột ngột mất tích ở khu rừng Shasta vào đầu năm 2011. Trong khi mọi người còn đang hoang mang về lý do mất tích và có kế hoạch tìm kiếm thì khoảng 5 giờ sau khi mất tích, cậu bé trên bất ngờ xuất hiện khiến mọi người kinh ngạc. Khi trở về, cậu bé kể lại rằng đã được con robot của bà ngoại đã qua đời đưa đi và đến một hang động đầy nhện. Trước sự việc kỳ lạ này, một số người hoài nghi núi Shasta là nơi sinh sống của người ngoài hành tinh. Thậm chí, một giả thuyết cho rằng, bên dưới núi Shasta là một thành phố đa chiều có tên Telos. Đây là nơi người Lemurians xây dựng một nền văn minh riêng biệt và khu bảo tồn. Theo giả thuyết này, Telos chính là nơi trú ngụ của người ngoài hành tinh . Núi Adams ở tiểu bang Washington, Mỹ cũng được đồn là nơi người ngoài hành tinh, UFO từng xuất hiện. Một số người tuyên bố từng nhìn thấy UFO tại ngọn núi này. Thậm chí, một số người còn tuyên bố người ngoài hành tinh sống trong ngọn núi này. Một trong những câu chuyện về UFO nổi tiếng nhất ở núi Adams là trường hợp của núi Adams. Vào năm 1947, Keith Arnold tuyên bố nhìn thấy 9 UFO bay với vận tốc 1.000 dặm/giờ. Những UFO này biến mất bí ẩn khi đến núi Adams. Do vậy, nhiều người tin rằng ngọn núi này có liên quan đến người ngoài hành tinh. Núi Glastenbury ở Vermont gắn liền với những vụ mất tích bí ẩn không để lại dấu vết nào của 6 người từ năm 1945 - 1950. Một số nhà nghiên cứu về UFO tuyên bố những vụ mất tích trên là do người ngoài hành tinh bắt cóc họ. Để chứng minh giả thuyết này, những người này chỉ ra bằng chứng là những ánh sáng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Glastenbury. Không những núi Glastenbury là "điểm nóng" về người ngoài hành tinh mà nơi này còn được cho là nơi quái vật huyền thoại Bigfoot xuất hiện. Một số người cho rằng có sự liên hệ giữa người ngoài hành tinh và sinh vật bí ẩn Bigfoot. Mời quý độc giả xem video: Phi hành gia tóm được "đĩa bay" (nguồn: Vietnamnet)