Ảnh: Siêu trăng lớn và sáng nhất năm 2018 đạt đỉnh rạng sáng nay

Siêu trăng đạt đỉnh vào rạng sáng nay (2/1/2018), còn được gọi là trăng sói, do các thổ dân Mỹ đặt do đây là thời điểm những đàn sói đói tru lên trong đêm. Năm nay, thời điểm hiện tượng siêu trăng diễn ra, trùng với ngày trăng tròn đầu năm 2018 khi Mặt trăng di chuyển đến điểm gần Trái đất nhất trên quỹ đạo. Đây là siêu trăng cuối cùng của năm 2017 và đầu tiên của 2018, được coi là siêu trăng lớn và sáng nhất năm, xuất hiện sáng hơn 30% và lớn hơn 14% so với thông thường. Dự đoán lần siêu trăng xuất hiện tiếp theo là vào ngày 31/1, là siêu trăng thứ 3 trong chuỗi 3 siêu trăng. Siêu trăng ngày 31/1 được dự đoán là hiện tượng đặc sắc nhất trong cả 3 lần. Ảnh siêu trăng xuất hiện phía trên Blackhouse Woods, Berkshire. Do tháng 1 có hai lần trăng tròn, nên siêu trăng vào ngày 31/1 sẽ là một siêu trăng "xanh" (blue moon). Siêu trăng là tên gọi để chỉ hiện tượng trăng tròn vào thời điểm Mặt trăng ở gần với Trái đất nhất. Trên bầu trời lúc này, Mặt trăng sẽ sáng hơn, to hơn, thậm chí có thể lấn át ánh sáng của nhiều ngôi sao. Siêu trăng xuất hiện và tỏa sáng rực rỡ. Mời quý độc giả xem video: Trăng sói xuất hiện đầu năm 2018 đầy mờ ảo (Nguồn video: Facebook/Cristal De La Luz)

