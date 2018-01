Ảnh băng giá hiếm thấy ở thác nước Niagara nổi tiếng

Thời tiết lạnh giá cũng tạo ra khung cảnh thiên nhiên kỳ thú tại thác nước Niagara nổi tiếng, khi mọi thứ đều bị đóng băng trắng xóa. Khung cảnh hùng vĩ hiếm gặp này khiến nhiều người bất chấp thời tiết lạnh giá đổ đến khu vực thác để thăm quan, ngắm cảnh thác nước Niagara. Ngắm nhìn băng tuyết bao phủ khu vực thác Niagara, đảm bảo chỉ nhìn thôi cũng đã thấy vô cùng giá lạnh rồi. Mỹ và Canada vẫn đang phải hứng chịu đợt giá lạnh kỷ lục, khi nhiệt độ tại nhiều nơi liên tục giảm dưới âm 30, thậm chí âm 40 độ khiến mọi thứ đều bị đóng băng. Lớp tuyết ở nhiều nơi phủ dày vài mét. Nhiệt độ rất thấp đã được ghi nhận tại nhiều nơi ở Bắc Mỹ. Trong đó, Omaha (bang Nebraska) ghi nhận nhiệt độ lạnh kỷ lục trong 130 năm qua khi xuống mức - 29 độ C. Ở Aberdeen (bang Nam Dakota), nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận là -36 độ C, lạnh nhất trong 130 năm qua. Tại Duluth (bang Minnesota) đã ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục -38 độ C vào ngày 1/1. Thời tiết quá giá lạnh đã gây ra rất nhiều xáo trộn cho cuộc sống của người dân tại Bắc Mỹ. Ước tính, khoảng hơn 220 triệu người đang phải sống trong đợt giá lạnh khủng khiếp kéo dài này.

