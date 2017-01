Ám ảnh xác khô mãnh thú trong sở thú trở thành đồ chơi

Mới đây, loạt hình ảnh ghi lại cảnh tượng trẻ em Palestine vô tư chơi đùa cùng với những xác khô mãnh thú trong một sở thú tồi tàn ở thành phố Rafah, dải Gaza khiến nhiều người không khỏi kinh hoảng. (Nguồn Sina) Theo các nhân viên của sở thú cho biết, do cuộc xung đột giữa Palestine và Israel, sở thú không có khách tham quan, không có tiền nên không thể cung cấp thức ăn, chăm sóc y tế cho những loài vật được nuôi tại đây, khiến chúng đói khát đến chết khô. (Nguồn Sina) Không chỉ có thế, sở thú này cũng đang phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa hoàn toàn, đồng nghĩa với việc tất cả những động vật hoang dã đang được nuôi trong sở thú sẽ bị bỏ rơi, tự sinh tự diệt. (Nguồn Sina) Cũng tại nơi này, xác của những loài động vật hoang dã đã chết đói được moi bỏ nội tạng, sấy khô và nhồi bông, trở thành những xác ướp động vật ghê rợn. (Nguồn Sina) Tuy vậy, do quá thiếu thốn khu giải trí, trẻ em Palestine không ngần ngại tiếp xúc trực tiếp với những xác ướp động vật rùng rợn này. (Nguồn Sina) Cận cảnh xác khô của những loài động vật hoang dã quý hiếm đã chết dần chết mòn trong đau đớn, đói khát tại sở thú này. (Nguồn Sina) Bên cạnh đó, vẫn có những mãnh thú sống lay lắt qua ngày, nhờ nguồn trợ cấp ít ỏi của các nhân viên vườn thú. (Nguồn Sina) Tuy vậy, trong tương lai không xa, rất có thể chúng sẽ phải bỏ mạng, trở thành những xác ướp do những nhân viên vườn thú không có người trả lương, không thể chăm sóc cho những con thú tội nghiệp. (Nguồn Sina) Tại đây, không có một tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cứu giúp những loài động vật này, cũng không có phong trào đòi quyền động vật trong khu vực. (Nguồn Sina) Số phận của những động vật hoang dã này đang vô mong manh. (Nguồn Sina) Trong ảnh là nhân viên vườn thú chăm sóc cho những động vật còn sống lay lắt trong những chiếc chuồng sắt bẩn thỉu, lâu ngày không được dọn dẹp. (Nguồn Sina) Sư tử đực đáng thương đang chờ đợi thức ăn nhỏ giọt để giảm bớt cơn đói. (Nguồn Sina)

