15 phát minh cực dị nhưng đáng được giải Nobel

15. Gương tự làm nóng

Bạn tắm nước nóng? Bạn muốn ngắm lại mình trong gương khi đã tắm xong? Nhưng xem kìa chiếc gương đã mờ tịt mất rồi. Vấn đề này sẽ được giải quyết ngay tức khắc nếu có một chiếc gương tự làm nóng. Hơi nước sẽ chẳng thể bám lại được và bạn chẳng cần bận tâm đến việc lau lại mặt gương sau khi tắm. 14. Tuýp kem đánh răng 2 đầu

Tuýp kem đánh răng sắp hết và bạn phải bóp nát cả tay để lấy được phần kem đánh răng còn thừa phía cuối tuýp kem? Vấn đề khó chịu này đã được giải quyết với phát minh kem đánh răng hai đầu rất đơn giản mà tiện lợi. 13. Thắt lưng không có đoạn khóa cài

Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng thay đồ mà không bị vướng víu vì phải tháo khóa chiếc thắt lưng rườm rà ra nữa. 12. Đèn ngủ 2 bóng điện

Thử tưởng tượng một phòng ngủ 2 giường và mỗi người lại đi ngủ vào một khung giờ khác nhau? Chiếc đèn ngủ với hai bóng đèn sẽ là giải pháp hoàn hảo để chủ nhân có thể thức muộn đọc sách mà không làm phiền đến người cùng phòng. 11. Dụng cụ giữ điện thoại đa năng

Thiết bị gọn nhẹ này sẽ cho phép bạn xoay, giữ điện thoại và ipad ở bất kỳ vị trí nào và bất cứ đâu. Ngoài ra, bạn cũng sẽ không còn phải lo lắng về việc phải mang theo những chân đỡ to đùng để chụp ảnh, quay phim bị rung nữa. Thiết bị này hiện đang được bán trên thị trường với giá khoảng 30USD. 10. Hộp đựng tiền xu điện tử

Chiếc hộp sẽ hiển thị bạn đang chứa bao nhiêu tiền bên trong. Tạm biệt việc ngồi mày mò đếm xu nhé! 9. Kính mắt có thể gập lại

Chiếc kính mắt có thể gập lại sẽ giúp bạn tiết kiệm được khoảng trống đựng đồ và dễ dàng mang kính bên mình hơn. 8. Đường ray rèm cửa đan xen

Như thế này thì chẳng tia nắng nào làm phiền giấc ngủ của bạn được! 7. Bàn là tí hon

Công dụng không thua kém gì những loại bàn là to nhưng lại rất gọn nhẹ, tiết kiệm diện tích và dễ dàng mang theo khi đi du lịch hoặc công tác xa. 6. Bóng đèn cầm tay

Bạn sẽ dễ dàng di chuyển trong đêm với chiếc bóng đèn cầm tay gọn nhẹ này. 5. Sạc pin siêu mini

Nó bé đến mức bạn có thể dễ dàng nhét trong ví. 4. Vòi hoa sen phát sáng

Đừng hiểu lầm chiếc vòi hoa sen phát sáng chỉ dùng để trang trí nhé. Nhiệm vụ chính của nó là cho người tắm biết được nhiệt độ tương đối của nước. Do chạy bằng hơi nước nên chiếc vòi này cũng chẳng tốn điện hay pin gì cả. 3. Giường ngủ thông minh

“Hiểu bạn. Cảm nhận được bạn. Điều chỉnh theo bạn” – Chiếc giường ngủ Sleep Number này sẽ tự điều chỉnh theo nhiệt độ cơ thể bạn, làm ấm cho bạn và đánh thức bạn dậy vào buổi sáng. Chiếc giường có giá từ 3,500 đến 5,000 USD. 2. Bàn phím hình con bướm

Chiếc bàn phím này cho phép tay bạn luôn luôn thoải mái khi gõ phím. 1. Dao gọt hoa quả hình chiếc lược

Chiếc dao này sẽ giúp bạn thái, gọt các loại củ và hoa quả một cách nhanh chóng, dễ dàng và an toàn tuyệt đối.

15. Gương tự làm nóng

Bạn tắm nước nóng? Bạn muốn ngắm lại mình trong gương khi đã tắm xong? Nhưng xem kìa chiếc gương đã mờ tịt mất rồi. Vấn đề này sẽ được giải quyết ngay tức khắc nếu có một chiếc gương tự làm nóng. Hơi nước sẽ chẳng thể bám lại được và bạn chẳng cần bận tâm đến việc lau lại mặt gương sau khi tắm. 14. Tuýp kem đánh răng 2 đầu

Tuýp kem đánh răng sắp hết và bạn phải bóp nát cả tay để lấy được phần kem đánh răng còn thừa phía cuối tuýp kem? Vấn đề khó chịu này đã được giải quyết với phát minh kem đánh răng hai đầu rất đơn giản mà tiện lợi. 13. Thắt lưng không có đoạn khóa cài

Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng thay đồ mà không bị vướng víu vì phải tháo khóa chiếc thắt lưng rườm rà ra nữa. 12. Đèn ngủ 2 bóng điện

Thử tưởng tượng một phòng ngủ 2 giường và mỗi người lại đi ngủ vào một khung giờ khác nhau? Chiếc đèn ngủ với hai bóng đèn sẽ là giải pháp hoàn hảo để chủ nhân có thể thức muộn đọc sách mà không làm phiền đến người cùng phòng. 11. Dụng cụ giữ điện thoại đa năng

Thiết bị gọn nhẹ này sẽ cho phép bạn xoay, giữ điện thoại và ipad ở bất kỳ vị trí nào và bất cứ đâu. Ngoài ra, bạn cũng sẽ không còn phải lo lắng về việc phải mang theo những chân đỡ to đùng để chụp ảnh, quay phim bị rung nữa. Thiết bị này hiện đang được bán trên thị trường với giá khoảng 30USD. 10. Hộp đựng tiền xu điện tử

Chiếc hộp sẽ hiển thị bạn đang chứa bao nhiêu tiền bên trong. Tạm biệt việc ngồi mày mò đếm xu nhé! 9. Kính mắt có thể gập lại

Chiếc kính mắt có thể gập lại sẽ giúp bạn tiết kiệm được khoảng trống đựng đồ và dễ dàng mang kính bên mình hơn. 8. Đường ray rèm cửa đan xen

Như thế này thì chẳng tia nắng nào làm phiền giấc ngủ của bạn được! 7. Bàn là tí hon

Công dụng không thua kém gì những loại bàn là to nhưng lại rất gọn nhẹ, tiết kiệm diện tích và dễ dàng mang theo khi đi du lịch hoặc công tác xa. 6. Bóng đèn cầm tay

Bạn sẽ dễ dàng di chuyển trong đêm với chiếc bóng đèn cầm tay gọn nhẹ này. 5. Sạc pin siêu mini

Nó bé đến mức bạn có thể dễ dàng nhét trong ví. 4. Vòi hoa sen phát sáng

Đừng hiểu lầm chiếc vòi hoa sen phát sáng chỉ dùng để trang trí nhé. Nhiệm vụ chính của nó là cho người tắm biết được nhiệt độ tương đối của nước. Do chạy bằng hơi nước nên chiếc vòi này cũng chẳng tốn điện hay pin gì cả. 3. Giường ngủ thông minh

“Hiểu bạn. Cảm nhận được bạn. Điều chỉnh theo bạn” – Chiếc giường ngủ Sleep Number này sẽ tự điều chỉnh theo nhiệt độ cơ thể bạn, làm ấm cho bạn và đánh thức bạn dậy vào buổi sáng. Chiếc giường có giá từ 3,500 đến 5,000 USD. 2. Bàn phím hình con bướm

Chiếc bàn phím này cho phép tay bạn luôn luôn thoải mái khi gõ phím. 1. Dao gọt hoa quả hình chiếc lược

Chiếc dao này sẽ giúp bạn thái, gọt các loại củ và hoa quả một cách nhanh chóng, dễ dàng và an toàn tuyệt đối.