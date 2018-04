10 nơi nổi tiếng đẹp ngất ngây ngỡ như trên thiên đường

1. Dãy đồi Chocolate

Nằm trên đảo Bohol ở Philippines, những ngọn đồi lớn có hình nón và hình kẹo sô cô la chóp phủ đầy cây cỏ xanh ngắt dường như được hình thành từ bàn tay của một người khổng lồ. Theo truyền thuyết địa phương, địa danh nổi tiếng này từ giữa những năm 1250 và 1776 và chúng chính là những giọt nước mắt của người khổng lồ. Những gò đất siêu thực này được gọi là Chocolate Hills vì trong mùa khô, cỏ bao phủ biến chúng thành màu sô-cô-la phì nhiêu. 2. Giant's Causeway

Giant's Causeway nằm trên bờ biển Antrim tuyệt đẹp của Đảo Bắc Island, bao gồm các khối đá hình đa giác. Một số cột rất cao, trong khi những khối khác tương đối bằng phẳng, chúng đứng san sát bên nhau tạo ra một trong những kỳ quan ấn tượng nhất trên trái đất. Theo truyền thuyết, một người khổng lồ Ai Len đã dựng nên những khối đá san sát này để có thể băng qua biển, chống lại một người khổng lồ người Scotland. Nhưng thực tế, sự hình thành các khối đá cân xứng này là kết quả của vụ phun trào núi lửa xảy ra cách đây 50 đến 60 triệu năm. 3. Grand Prismatic Spring

Màu sắc của hồ nước nóng lớn nhất ở Mỹ này sống động đến mức trông nó giống như một bảng màu nhân tạo. Được gọi là Grand Prismatic Spring, hồ nước này bao gồm các màu sắc rực rỡ như xanh nước biển, đỏ tươi sáng và màu cam bốc lửa. Ở giữa hồ là khu vực nước nóng nhất mang màu xanh nước biển, khi nước giảm, nhiệt độ màu sắc của nó cũng thay đổi theo. Hồ nước nóng tuyệt đẹp này nằm trong một kỳ quan tự nhiên khác, Vườn Quốc gia Yellowstone. 4. Hồ Natron

Có 3 lý do khiến Hồ Natron của Tanzania thực sự độc đáo. Thứ nhất, nó là vùng sinh sản duy nhất ở Đông Phi với hơn 2 triệu chú chim cánh cụt nhỏ hơn. Thứ hai, hồ này cũng nổi tiếng với màu cam đỏ và màu cam vàng, được tạo ra bởi các sinh vật nhỏ sống ở nhiệt độ cao 80 độ C, có độ kiềm cao. Cuối cùng là do các động vật bị chết trong nước và được bọc trong 1 lớp muối rồi hóa đá. 5. Tadrart Acacus

Một lực lượng thiên nhiên siêu huyền bí nào đó đã khắc nên một số hình dạng đá kỳ lạ ở Tadrart Acacus của Libya, còn được gọi là dãy núi Acacus, bao gồm các khối đá tự nhiên tạo thành vòm đẹp và những khối đá mang hình dạng kì quái. Tadrart Acacus cũng được biết đến với hàng ngàn bức tranh đá tiền sử và hàng trăm công trình khắc trên một khu vực nằm ở phía bắc thành phố Ghat. Tác phẩm cổ được tạo ra từ 12.000 năm trước Công nguyên đến năm 100 sau Công nguyên bao gồm những hình ảnh về con người, động vật hoang dã sống trong khu vực trong giai đoạn này như ngựa và lạc đà thuần hoá. 6. Salar de Uyuni

Salar de Uyani là mỏ muối lớn nhất trên thế giới, nằm ở Bolivia. Vào mùa khô, cả mỏ muối được bao phủ một màu mờ trắng sáng. Nhưng sang mùa mưa, cảnh quan của Salar de Uyuni sẽ trở nên siêu thực bởi một lớp nước mỏng trên bề mặt cánh đồng, tạo ra hiệu ứng phản chiếu hoàn hảo, khiến cánh đồng muối như chiếc gương lớn nhất thế giới. 7. Pamukkale

Pamukkale được biết đến với những bậc thang màu trắng xanh rực rỡ do nước từ suối nước nóng chảy thành thác nước bị hóa đá. Cảnh quan siêu thực này đã được tạo ra khi những dòng nước giàu canxi chảy qua mép của vách đá và sau đó khi chúng nguội đi, cứng lại tạo thành những bậc thang lộng lẫy. 8. Đảo Socotra

Hòn đảo nhỏ này, cách bờ biển Ả Rập khoảng 250 dặm từ Yemen. Nơi đây, mang một diện mạo nguyên sinh, đó là nhờ vào cây máu rồng kỳ lạ mọc rải rác khắp cả khu vực. Những cây này có hình dáng như chiếc ô, có lá màu xanh, lá cây nhọn và chứa nhựa màu đỏ. 9. Thung lũng Jiuzhaigou

Công viên quốc gia này ở Trung Quốc rất nổi tiếng với các hồ nước xanh tươi sinh động và những thác nước tuyệt đẹp. Một số hồ nước trong veo khiến bạn có thể nhìn thấy đáy của chúng ngay cả ở những chỗ cực sâu. Một số hồ khác lại chứa các mỏ canxi cacbon có hình dáng thú vị. Ví dụ, những trầm tích ở dưới cùng của một hồ, giống như một con rồng đang ngủ. 10. Dallol

Đến với Dallol, phía bắc Ethiopia, du khách tưởng như mình đang lạc vào một hành tinh khác - một hành tinh rất nóng và đầy màu sắc rực rỡ. Phong cảnh ở đây là một cuộc "nổi dậy" của các màu vàng, tím, màu đỏ và màu xanh lá cây, kết quả của các khoáng chất khác nhau có thể được tìm thấy trong các mạch nước phun và suối nước nóng tại khu vực này. Nhiều du khách đến Dallol cho biết, ở một số nơi, họ thậm chí có thể nghe thấy tiếng sủi bọt của nước nóng vọng từ dưới lớp vỏ mỏng của bề mặt trái đất.

