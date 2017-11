Video: Ba nạn nhân đã được tìm thấy tại khu vực sạt lở thủy điện Nước Oa:

Trong ngày 7/11, lực lượng vũ trang thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam đã tiếp cận được điểm sạt lở Thủy điện Nước Oa thuộc xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trên đường đi, có nhiều điểm sạt lở, nhiều vực thẳm rất nguy hiểm.

Qua 1 giờ đồng hồ đi bộ, đoàn công tác đã tiếp cận được hiện trường. Tuy nhiên, khối lượng đất, đá, bê tông, sắt khá nhiều gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Gần 100 cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng dân quân và nhân dân địa phương đã cố gắng hết sức có thể để đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát .

Đến 13h cùng ngày, tăng cường thêm các trang thiết bị có thể duy chuyển được và 20 cán bộ chiến sỹ tiếp tục hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Đến 17h30, nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy là ông Trần Ngọc Ánh và nạn nhân thứ hai được đưa ra sau đó khoảng 15 phút được xác định là ông Trần Ngọc Túc, hai nạn nhân đưa về Trung tâm Y tế huyện để bàn giao cho gia đình các nạn nhân.

Vào sáng ngày 8/11, lực lượng vũ trang tiếp tục tìm kiếm được 2 nạn nhân còn lại. Và đến 9h30 phút, nạn nhân thứ 3 đã được tìm thấy được xác định là ông Nguyễn Dũng, trú tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My. Hiện thời tiết trên địa bàn huyện Bắc Trà My vẫn có mưa gây không ít trở ngại trong công tác tìm kiếm những nạn nhân còn lại.