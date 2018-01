Nhiệt độ lúc 6h00 sáng nay tại Hà Nội là 12,2 độ C (tăng hơn so với thời điểm 6h00 hôm qua ngày 09/01 là 1 độ C). Vì vậy, các học sinh mẫu giáo và tiểu học đến lớp bình thường.