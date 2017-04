Xếp hạng 10 nhà vua giàu nhất thế giới

Nữ hoàng Anh Elizabeth II là một trong những nhà vua giàu nhất thế giới. Theo The Richest, bà nắm giữ khối tài sản khoảng từ 35 tỷ đến hơn 75 tỷ USD. Ảnh: The Richest. Quốc vương Ả-rập Xê-út Salman Bin Abdulaziz Al Saud đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách những quốc vương giàu có nhất thế giới khi sở hữu trên 50 tỷ USD. Ông trở thành Quốc vương Ả-rập Xê-út vào tháng 1/2015 sau khi Quốc vương Abdullah qua đời. Ảnh: The Richest. Cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej là nhà vua trị vì lâu nhất trên thế giới (gần 70 năm). Quốc vương Bhumibol Adulyadej sở hữu khối tài sản khoảng từ 30 tỷ đến 35 tỷ USD. Ông qua đời vào tháng 10/2016. Ảnh: The Richest. Tiểu vương Abu Dhabi kiêm Tổng thống Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) Khalifa bin Zayed bin Al Nahyan có tổng giá trị tài sản khoảng từ 15 tỷ đến hơn 35 tỷ USD. Ảnh: The Richest. Tiểu vương Dubai kiêm Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE Mohammed Bin Rashid Al Maktoum có khối tài sản từ 4 đến 30 tỷ USD. Hồi năm 2007, ông đã dùng 10 tỷ USD để thành lập Quỹ Mohammed Bin Rashid Al Maktoum - tổ chức từ thiện nhằm mục đích hỗ trợ nhân đạo trên toàn thế giới. Ảnh: The Richest. Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah nắm giữ 30 tỷ USD. Ông sở hữu một khu dinh thự hoàng gia gồm 1.788 phòng, 257 phòng tắm. Đây là cung điện hoàng gia lớn nhất thế giới với chi phí xây dựng lên tới hơn 350 triệu USD. Ảnh: The Richest. Willem-Alexander trở thành Quốc vương của Hà Lan từ tháng 4/2013. Quốc vương Willem-Alexander sở hữu khối tài sản 12 tỷ USD. Ảnh: The Richest. Quốc vương Kuwait Sabah IV bin Ahmad Al-Sabah lên ngôi vào năm 2006 sau khi Quốc vương Jaber al-Ahmad al-Sabah qua đời. Vị quốc vương giàu có này sở hữu khối tài sản 9 tỷ USD. Ảnh: The Richest. Quốc vương Qatar Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al Thani nắm trong tay 8,5 tỷ USD. Được biết, ông là chủ Cơ quan Đầu tư Qatar, đã “rót vốn” hàng tỷ USD vào các công ty trên toàn thế giới. Ảnh: The Richest. Quốc vương Qaboos Bin Said As-Said cũng là một trong những vị vua giàu nhất thế giới, với tổng giá trị tài sản khoảng từ 700 triệu USD đến 7,5 tỷ USD. Ảnh: The Richest.

