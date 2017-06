Top 10 sự kiện chấn động năm 2007

Ngày 10/2/2007, ông Barack Obama, khi đó là Thượng nghị sĩ từ bang Illinois, đã tuyên bố là ứng viên của Đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: The Richest. Vụ thảm sát Đại học Bách khoa Virginia (Mỹ) xảy ra vào ngày 16/4/2007 đã khiến 33 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Thủ phạm gây ra vụ tấn công kinh hoàng này là Cho Seung-Hui đã tự sát sau đó. Đây là một trong những bức ảnh chụp sự kiện chấn động năm 2007. Ảnh: The Richest. Trận động đất mạnh 8 độ Richter ở Peru vào ngày 15/8/2007 đã khiến 519 người thiệt mạng, 1.366 người bị thương và hơn 58 nghìn ngôi nhà bị phá hủy là một trong những sự kiện chấn động thế giới năm 2007. Ảnh: The Richest. Vào ngày 9/1/2007, CEO Steve Jobs của Apple khi đó đã công bố chiếc điện thoại iPhone đầu tiên, mở ra một kỷ nguyên mới cho thiết bị di động. Ảnh: The Richest. Ngày 3/5/2007, Madeleine McCann, cô bé 3 tuổi người Anh, đã bị mất tích ở Bồ Đào Nha. 10 năm sau, tung tích của bé McCann vẫn là một điều bí ẩn. Ảnh: The Richest. Ngày 18/10/2007, bà Benazir Bhutto, cựu Thủ tướng Pakistan, trở về nước sau thời gian sống lưu vong. Tuy nhiên, ngày 27/12/2007, bà Bhutto đã bị ám sát trong một vụ đánh bom liều chết khiến hơn 20 người thiệt mạng tại thị trấn Rawalpindi. Ảnh: The Richest. Năm 2007, ở tuổi 82, Nữ hoàng Anh Elizabeth II trở thành vị vua còn sống trị vì lâu nhất ở nước Anh. Ảnh: The Richest. Tổng thống Nga Vladimir Putin được Tạp chí TIME chọn làm “Nhân vật của năm 2007”. Ảnh: The Richest. Ngày 17/7/2007, một thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong lịch sử Brazil đã xảy ra. Chuyến bay 3054 của hãng hàng không TAM gặp nạn ở Sao Paulo khiến 199 người thiệt mạng. Ảnh: The Richest. Ngày 21/7/2007, Harry Potter và Bảo bối Tử thần, cuốn sách thứ bảy và cũng là cuối cùng của bộ tiểu thuyết giả tưởng Harry Potter của nhà văn Anh J.K. Rowling, đã được phát hành. Ảnh: The Richest.

