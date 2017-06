Rùng mình tội ác những kẻ “đội lốt” cảnh sát ở Mỹ

Randy Comeaux là một trong những kẻ đội lốt cảnh sát ở Mỹ. Vào đầu những năm 1980, Randy, khi đó là một cảnh sát bang Louisiana (Mỹ), đã thực hiện nhiều vụ cưỡng hiếp. Năm 1995, y đã tấn công (tình dục) khoảng 6 đến 15 phụ nữ. Sau này, Randy bị bắt giữ và lĩnh 6 án tù chung thân. Ảnh: The Richest. Sidney Dorsey từng là cảnh sát trưởng quận DeKalb (Mỹ) trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến 2000. Nhiệm kỳ của Dorsey kết thúc khi ông ta thất bại trước “đối thủ” là Derwin Brown. Cay cú vì thất bại và sợ bị điều tra tham nhũng, Sidney đã ra tay sát hại cảnh sát trưởng mới được bổ nhiệm Derwin. Hiện, Dorsey đang phải chịu án tù chung thân. Ảnh: The Richest. Cảnh sát tuần tra Craig Peyer ở California đã bị kết án từ 25 năm đến tù chung thân vì tội lạm quyền và giết người. Nạn nhân được xác định là Cara Knott. Ảnh: The Richest. Cựu cảnh sát Chicago Jon Burge từng sử dụng những biện pháp tra tấn man rợ, chẳng hạn như sốc điện, đối với các nghi phạm. Burge đã bị sa thải vào năm 1993 và còn dính líu đến hàng chục vụ kiện tụng. Ảnh: The Richest. Trong quá trình thẩm vấn các nghi phạm, nữ cảnh sát New Orleans Antoinette Frank đã “phải lòng” kẻ buôn lậu ma túy Rogers Lacaze. Sau này, Frank cùng Lacaze làm những việc phi pháp và giết chết hai người. Ảnh: The Richest. Nữ cảnh sát Milwaukee Laurie “Bambi” Bembenek đã lĩnh án tù 20 năm tù vì tội giết vợ của bạn trai, Fred Schultz. Được biết, Bembenek qua đời vào năm 2010. Ảnh: The Richest. Charles Becker thuộc Sở cảnh sát Thành phố New York đã bị kết án tử hình vì các tội danh nhận hối lộ (từ các nhà chứa và sòng bạc) và giết người. Ảnh: The Richest. Gerard John Schaefer từng là một cảnh sát của bang Florida. Năm 1973, Gerard lĩnh án tù chung thân vì liên quan đến khoảng 30 vụ án mạng. Tuy nhiên, Gerard đã bị giết chết trong tù khi mới thụ án được 22 năm. Ảnh: The Richest. Drew Peterson từng là cảnh sát bang Illinois trong suốt 30 năm. Sau này, Drew đã bị kết án 38 năm tù vì tội giết vợ cũ, bà Kathleen Savio. Ảnh: The Richest. Daniel Holtzclaw, cảnh sát thành phố Oklahoma, đã phải lĩnh án 263 năm tù giam với 18 cáo buộc về tội phạm tình dục. Ảnh: The Richest. Cảnh sát Florida Manuel Pardo thừa nhận giết hại 6 người đàn ông. Sau này, Manuel đã phải lĩnh án tử hình. Ảnh: The Richest. Năm 1986, Stephanie Lazarus đã sát hại vợ của người yêu cũ, John Ruetten. Tuy nhiên, Lazarus đã dùng "vỏ bọc" là cảnh sát Los Angeles để tránh bị nghi ngờ. Cho đến năm 2009, vụ việc mới được phanh phui và Lazarus bị kết án 27 năm tù giam. Ảnh: The Richest.

