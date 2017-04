Nơi đền tội của những tội phạm nguy hiểm ở xứ sở chuột túi

Trong khi hơn 30 tù nhân Hồi giáo đang cầu nguyện trong nhà tù Goulburn Supermax và cúi đầu hướng về thánh địa Mecca, tên sát nhân Ivan Milat vẫn chẳng mấy bận tâm. Milat là một trong số ít những tù nhân không theo đạo Hồi ở nhà tù có mức độ an ninh, cẩn mật bậc nhất Australia.



Các tù nhân ở Supermax được cầu nguyện 5 lần/ngày. Ảnh: Supplied.