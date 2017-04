Những sự thật Triều Tiên không muốn người ta biết

Triều Tiên có GPB bình quân đầu người là 583 USD một năm, nghĩa là chưa đầy 2 USD một ngày. Hơn một nửa dân số nước này sống trong cảnh nghèo đói. Đây là một trong sự thật Triều Tiên không muốn người ta biết. Theo The Richest, ngày càng nhiều người dân Triều Tiên tìm cách chạy khỏi đất nước. Có trường hợp đào tẩu thành công, nhưng cũng có nhiều người thất bại. Triều Tiên bị cáo buộc “đánh cắp” hàng trăm triệu USD từ các công ty bảo hiểm của nước ngoài. Triều Tiên khuyến khích người dân nước này hưởng ứng dự án “Năm Trái Đất”, đồng nghĩa với việc người dân Triều Tiên sẽ không sử dụng điện trong cả năm. Các vận động viên Triều Tiên tham dự Olympic mà không giành được huy chương sẽ bị trừng phạt. Được biết, tại World Cup 2010, đội tuyển Triều Tiên đã để thua 0-7 trước Bồ Đào Nha. Sau đó, hầu hết cầu thủ và huấn luyện viên Triều Tiên đã bị đưa tới trại cải tạo lao động. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vốn không có kinh nghiệm quân sự. Triều Tiên áp dụng “hình phạt ba thế hệ”, có nghĩa là nếu một người nào đó phạm pháp thì ông bà, bố mẹ, vợ/chồng, con cái của người đó cũng bị liên đới. Ăn bánh Choco Pie hay mặc quần Jean xanh bị coi là hành động phạm pháp ở Triều Tiên. Năm 2013, 12 ngôi sao nhạc pop nổi tiếng của Triều Tiên đã bị bắt và xử tử vì “làm phim người lớn”. Các thành viên trong gia đình của 12 người này đã bị đưa tới trại tập trung. Nam giới Triều Tiên chỉ được cắt tóc theo 10 kiểu tóc do chính phủ quy định. Triều Tiên có mạng Internet riêng và chỉ ít người có thể truy cập vào mạng nội bộ trong vài tiếng một ngày. (Nguồn ảnh: The Richest)

