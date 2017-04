Những sự thật kinh ngạc về đất nước Malaysia

Theo một bài báo trên News.com.au hồi tháng 9/2016, đất nước Malaysia đặt trong tình trạng báo động cao về dịch virus Zika. Tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, các nhà chức trách đã đặt một tấm poster cảnh báo người dân và du khách phải hết sức cẩn thận để tránh bị muỗi đốt. Ảnh: The Richest. Malaysia có rất nhiều rắn. Tại đất nước này còn có một ngôi đền Rắn ở Penang và đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất ở Malaysia. Xung quanh và trong ngôi đền này có rất nhiều loại rắn độc tự do bò khắp nơi. Ảnh: The Richest. Bảo tàng mèo Kuching là một bảo tàng về các loài mèo tọa lạc tại thành phố Kuching của Malaysia. Theo quan niệm của người dân Malaysia, mèo là một loài may mắn. Ảnh: The Richest. Ở Đông Malaysia có một món ăn mà chắc hẳn các bạn không bao giờ muốn nếm thử. Ấu trùng của sâu sago được coi là một món ăn "đãi khách" của các bộ lạc bản địa ở Sabah và Sarawak. Ảnh: The Richest. Nhiều vụ đắm thuyền từng xảy ra trên vùng biển của Malaysia và Indonesia. Hồi tháng 1/2017, một con thuyền chở 40 người từ Indonesia đã bị lật ở ngoài khơi bờ biển Malaysia, khiến 9 người thiệt mạng và gần 30 người mất tích. Ảnh: The Richest. Theo The Richest, trên thực tế, ca cấy ghép tay đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện Selayang ở Malaysia vào ngày 18/5/2000. Khi đó, Tiến sĩ Pathmanathan cùng đội ngũ tiến hành cấy ghép tay thành công cho bé gái sơ sinh 1 tháng tuổi có tên Chong Lih Ying. Ảnh: The Richest. Malaysia sở hữu nhiều cái nhất trên thế giới. Nước này có hệ thống đường cao tốc dài nhất thế giới, với tổng chiều dài là 65.877 km; Vòng xuyến lớn nhất - Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah - ở Putrajaya với đường kính khoảng 3,5 km. Năm 2015, sách Kỷ lục Guinness công nhận Genting’s First World Hotel ở Malaysia là khách sạn lớn nhất thế giới. Ảnh: The Richest. Malaysia là một đất nước có di sản và nền văn hóa phong phú. Được biết, theo truyền thống, trẻ nhỏ ở cộng đồng Iban thường được gọi là “ulat” (con giun) cho đến khi chúng có tên chính thức. Ảnh: The Richest. Loài hoa có kích thước lớn nhất thế giới, Rafflesia, được phát hiện trong tự nhiên ở Malaysia. Ảnh: The Richest. Người dân Malaysia có những điều mê tín kỳ lạ. Họ sợ số 4. Vì vậy, khi đi trong thang máy ở nước này, bạn sẽ không thấy có tầng ghi số 4. Thay vì sử dụng số 4, họ sẽ ghi tầng 3A. Ảnh: The Richest.

